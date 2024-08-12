Спортсмены из Молдовы завоевали четыре олимпийские медали на Играх в Париже

Государство выплатит молдавским олимпийским медалистам в общей сложности 8,6 миллионов леев. За серебряную медаль Анастасия Никита получит 2,6 миллиона леев, дзюдоисты Денис Виеру и Адиль Османов, а также каноист Сергей Тарновский, завоевавшие две бронзовые медали, получат по 2 миллиона леев каждый.