«10,5 тонны воды и детского питания»: Как Ростовская область помогает жителям Курска и принимает в ПВР

В трудный момент жители Ростовской области снова не могут остаться в стороне: наш регион первым на юге России принимает вынужденных переселенцев из Курской области, пострадавших от террористической атаки киевского режима.
Как и в 2022 году, когда к нам автобусами ехали от обстрелов жители теперь уже новых регионов, так и сегодня кров и безопасность на Дону получают люди из курского приграничья.
«ОЖИДАЕМ ПРИБЫТИЕ НОВОЙ ГРУППЫ».
И первые десять человек, в том числе двое детей, были устроены в пункте временного размещения в Ростовской области. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Дона Василий Голубев.
— ПВР оборудованы всем необходимым, — заверил глава региона. — Ожидаем сегодня прибытия новой группы людей.
Одновременно с приемом жителей донской регион продолжает отправлять в Курскую область гуманитарную помощь.
— Всего туда уже доставили 35 тонн грузов. Сегодня направим еще два «КамАЗа» с 20 тоннами продуктов и предметов первой необходимости. Работу продолжаем.
ТРУДЯТСЯ В ТРИ СМЕНЫ.
Для этого добровольцы от молодежных движений Ростовской области трудятся в три смены на Едином федеральном складе гуманитарной помощи на базе ДГТУ. Об этом рассказали в региональном объединении «Волонтеры Победы».
Пострадавшим от атаки киевского режима, которая началась 6 августа и продолжается до сих пор, Единый федеральный склад гумпомощи уже на следующий день отправил в Курскую область 9,5 тонны питьевой воды, 500 гигиенических наборов и тонну детского питания.
— Ежедневно добровольцы собирают порядка 300 продуктовых наборов, в каждый из которых входит перечень самых необходимых продуктов, — перечислили волонтеры. — Кроме того, при участии правительства Ростовской области и Народного фронта в Курскую область отправили генераторы, автомобильные мангалы, бронежилеты и другие технические средства.
ПРИНИМАЛИ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.
Ростовская область имеет большой опыт в приеме и оказании помощи вынужденным переселенцам. Так, 18 февраля 2022, когда глава ДНР Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации жителей. На следующий день губернатор Василий Голубев объявил в Ростовской области режим чрезвычайной ситуации.
Людей целыми автобусами везли в донской регион. Желающих уехать в безопасное место было так много, что некоторые даже сидели в проходах. В считанные часы разворачивались пункты временного размещения на базах отдыха, в санаториях и детских лагерях.
— Вывозим сирот и детей из Горловского колледжа. Их 16 человек, ну и я со своим ребенком. В 2014 году в подвалах пересиживали. А сейчас нам сказали собраться за 20 минут и все. Успели взять только документы, — рассказала тогда корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» жительница Донбасса.
И, по информации МЧС РФ, спустя двое суток уже более семи тысяч человек разместили в ПВР и обустроили столько же мест для прибывающих, а дальше были уже десятки тысяч. Экстренное ведомство разворачивало городки жизнеобеспечения в районе пунктов пропуска, где регистрировали вынужденных переселенцев. На границе работали десятки бригад врачей, оказывая первую необходимую помощь.
Тогда же беженцам начали выплачивать по 10 тысяч рублей. А транспортники оперативно организовали отправление части поступивших жителей на поездах в соседние регионы.
Сразу же на Дону был открыт сбор помощи переселенцам. Для беженцев несли воду, продукты, одежду, средства гигиены, подгузники, игрушки и одноразовую посуду.
И со своим богатым опытом в поддержке соседей жители донского региона сплотились и в этот раз для помощи соотечественникам.