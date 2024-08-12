«10,5 тонны воды и детского питания»: Как Ростовская область помогает жителям Курска и принимает в ПВР

— Вывозим сирот и детей из Горловского колледжа. Их 16 человек, ну и я со своим ребенком. В 2014 году в подвалах пересиживали. А сейчас нам сказали собраться за 20 минут и все. Успели взять только документы, — рассказала тогда корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» жительница Донбасса.