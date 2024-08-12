В Кишиневе представитель правопорядка ударил торговца арбузами и поскандалил с другим продавцом

Полицейский ударил мужчину в Кишинёве.
На выезде из Кишинёва сотрудник полиции ударил мужчину, продававшего арбузы, и пытался докопаться до его товарища. В ответ на возмущения полицейский заявил, что никого не бил, несмотря на то, что нападение полицейского на торговца арбузами попало на видео.
Обратите внимание, сколько подопечных Виорела Чернэуцяну собралось возле бедняг, решивших заработать копейку на продаже арбузов на обочине дороги. И никто из защитников правопорядка не отреагировал на действия своего коллеги, пишет gagauznewsmd.