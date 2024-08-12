В Кишиневе представитель правопорядка ударил торговца арбузами и поскандалил с другим продавцом

На выезде из Кишинёва сотрудник полиции ударил мужчину, продававшего арбузы, и пытался докопаться до его товарища. В ответ на возмущения полицейский заявил, что никого не бил, несмотря на то, что нападение полицейского на торговца арбузами попало на видео.