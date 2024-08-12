Суд признал недостойным наследником пьющего отца воронежского бойца СВО

Однако мать погибшего бойца и ее адвокат попросили суд критически отнестись к этим доказательствам, поскольку товарные чеки о приобретении мебели и бытовой техники не свидетельствуют об исполнении истцом алиментных обязательств, а чеки о перечислении денежных средств не содержат сведений об отправителе. Смартфон и компьютер мужчина сыну никогда не покупал. А фотографии отец якобы сделал, когда буквально похитил у матери и насильно удерживал у себя сына с июля по сентябрь 2008 года. Некоторые снимки «с моря» вообще были сделаны на реке в селе Пески.