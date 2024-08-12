Суд признал недостойным наследником пьющего отца воронежского бойца СВО

Воронежский областной суд оставил без изменения решение Поворинского районного суда о признании недостойным наследником отца военнослужащего, погибшего в зоне специальной военной операции. Установлено, что мужчина уклонялся от уплаты алиментов, пока его сын был несовершеннолетним, и теперь не имеет права претендовать на наследование. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда в понедельник, 12 августа.
Из судебного решения, опубликованного на сайте Поворинского районного суда, следует, что отец погибшего не вступил в наследство в срок. Сейчас он проходит процедуру банкротства. Финансовый управляющий, назначенный в рамках процедуры, обратился в суд с иском о восстановлении сроков для принятия наследства. Мать военнослужащего в свою очередь предъявила встречный иск, в котором просила признать отца недостойным наследником. Женщина уточнила, что он не платил алименты и привлекался в связи с этим к административной ответственности.
Отец военнослужащего утверждал, что перечислял деньги на сына, передавал ему подарки, брал к себе на летние каникулы и возил на море. Мужчина в подтверждение своих слов представил чеки от покупок и фотографии с сыном.
Однако мать погибшего бойца и ее адвокат попросили суд критически отнестись к этим доказательствам, поскольку товарные чеки о приобретении мебели и бытовой техники не свидетельствуют об исполнении истцом алиментных обязательств, а чеки о перечислении денежных средств не содержат сведений об отправителе. Смартфон и компьютер мужчина сыну никогда не покупал. А фотографии отец якобы сделал, когда буквально похитил у матери и насильно удерживал у себя сына с июля по сентябрь 2008 года. Некоторые снимки «с моря» вообще были сделаны на реке в селе Пески.
Погибший боец действительно ездил на море с отцом и его новой семьей, но, вернувшись, заявил, что больше этого делать не будет, поскольку все время «отпуска» только присматривал за младшим братом.
Суд, помимо всего прочего, учел, что отец по месту жительства характеризуется отрицательно, склонен к употреблению спиртного, скандален и не всегда ведет себя адекватно. В итоге было принято решение в пользу матери погибшего.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало о крайне похожем случае в Россоши, где районный суд лишил отца права на получение единовременных выплат в связи с гибелью его сына в ходе проведения специальной военной операции. Мужчина также злостно уклонялся от исполнения родительских обязанностей.