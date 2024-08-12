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По каким омским улицам нельзя ездить начинающим водителям: список

ОМСК, 12 августа, ФедералПресс. Представители департамента транспорта администрации Омска в очередной раз напомнили жителям города о том, что учебная езда разрешена далеко не на всех дорогах Омска. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

Согласно утвержденному постановлению в перечень дорог, где запрещена учебная езда, входят наиболее загруженные городские магистрали, а также точки концентрации дорожно-транспортных происшествий. Решение об этом было принято еще 10 лет назад, постановлением городской администрации номер 916-п от 2 июля 2014 года.

  • улица Интернациональная
  • улица Кирова
  • улица Думская от проспекта Маркса до Жукова
  • улица 70 лет Октября
  • проспект Маркса (участок от Думской до Циолковского)
  • проспект Мира (участок от Заозерной до Химиков)
  • улица Гагарина
  • улица Маршала Жукова
  • улица Ленина
  • улица Фрунзе
  • улица Богдана Хмельницкого (участок от Кирова до Масленникова)
  • улица Герцена (участок от Ленина до Октябрьской)
  • улица Красный Путь (участок от Ленина до Фрунзе)

Руководитель департамента транспорта Вадим Кормилец обратился с просьбой к руководителям автошкол и учебных центров, неукоснительно соблюдать все введенные ограничения.

«Учебная езда вследствие отсутствия надлежащего опыта вождения у обучающихся способна не только замедлить скорость потока, но и спровоцировать заторовые ситуации», — отметил глава департамента транспорта.

В департаменте правда уточнили, что запрет не распространяется на водителей, которые обучаются езде на трамваях, автобусах и троллейбусах.