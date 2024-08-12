По каким омским улицам нельзя ездить начинающим водителям: список

Согласно утвержденному постановлению в перечень дорог, где запрещена учебная езда, входят наиболее загруженные городские магистрали, а также точки концентрации дорожно-транспортных происшествий. Решение об этом было принято еще 10 лет назад, постановлением городской администрации номер 916-п от 2 июля 2014 года.