По каким омским улицам нельзя ездить начинающим водителям: список

Согласно утвержденному постановлению в перечень дорог, где запрещена учебная езда, входят наиболее загруженные городские магистрали, а также точки концентрации дорожно-транспортных происшествий. Решение об этом было принято еще 10 лет назад, постановлением городской администрации номер 916-п от 2 июля 2014 года.
- улица Интернациональная
- улица Кирова
- улица Думская от проспекта Маркса до Жукова
- улица 70 лет Октября
- проспект Маркса (участок от Думской до Циолковского)
- проспект Мира (участок от Заозерной до Химиков)
- улица Гагарина
- улица Маршала Жукова
- улица Ленина
- улица Фрунзе
- улица Богдана Хмельницкого (участок от Кирова до Масленникова)
- улица Герцена (участок от Ленина до Октябрьской)
- улица Красный Путь (участок от Ленина до Фрунзе)
Руководитель департамента транспорта Вадим Кормилец обратился с просьбой к руководителям автошкол и учебных центров, неукоснительно соблюдать все введенные ограничения.
«Учебная езда вследствие отсутствия надлежащего опыта вождения у обучающихся способна не только замедлить скорость потока, но и спровоцировать заторовые ситуации», — отметил глава департамента транспорта.
В департаменте правда уточнили, что запрет не распространяется на водителей, которые обучаются езде на трамваях, автобусах и троллейбусах.