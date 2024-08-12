Учебным автомобилям запретили ездить по 13 омским улицам

Департамент транспорта города напомнил омичам, что не все омские улицы одинаково доступны для водителей. Так, ученикам автошкол запрещено ездить на 13 участках городских магистралей. В перечень входят:
— проспект Карла Маркса (на участке от улицы Думской до улицы Циолковского); — проспект Мира (на участке от улицы Заозерная до улицы Химиков); — улица 70 лет Октября; — улица Б. Хмельницкого (на участке от улицы Кирова до улицы Масленикова); — улица Гагарина; — улица Герцена (на участке от улицы Ленина до улицы Октябрьской); — улица Думская (на участке от проспекта К. Маркса до улицы Маршала Жукова); — улица Интернациональная; — улица Кирова; — улица Красный Путь (на участке от улицы Ленина до улицы Фрунзе); — улица Маршала Жукова; — улица Ленина; — улица Фрунзе.
Как отметили в департаменте, в перечень входят наиболее загруженные городские улицы и места концентрации дорожно-транспортных происшествий.
«Обращаюсь к руководителям омских автошкол и учебных центров с просьбой неукоснительно соблюдать введенные ограничения. Учебная езда вследствие отсутствия надлежащего опыта вождения у обучающихся способна спровоцировать создание заторовых ситуаций. Но основной фактор, которым обусловлены ограничения — это обеспечение безопасности водителей и пешеходов», — прокомментировал ограничения директор департамента транспорта Вадим Кормилец.
Добавим, что ограничения не распространяются на учебные маршруты общественного транспорта.