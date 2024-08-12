Учебным автомобилям запретили ездить по 13 омским улицам

— проспект Карла Маркса (на участке от улицы Думской до улицы Циолковского); — проспект Мира (на участке от улицы Заозерная до улицы Химиков); — улица 70 лет Октября; — улица Б. Хмельницкого (на участке от улицы Кирова до улицы Масленикова); — улица Гагарина; — улица Герцена (на участке от улицы Ленина до улицы Октябрьской); — улица Думская (на участке от проспекта К. Маркса до улицы Маршала Жукова); — улица Интернациональная; — улица Кирова; — улица Красный Путь (на участке от улицы Ленина до улицы Фрунзе); — улица Маршала Жукова; — улица Ленина; — улица Фрунзе.