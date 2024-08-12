Запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлен до 5 сентября

В Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов до осени. Вплоть до 5 сентября 2024 года прогулка под сенью деревьев грозит местным жителям и гостям региона солидным штрафом. Соответствующий приказ опубликовал Облкомприроды, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ.
Находиться в лесах, а также въезжать в них на транспорте нельзя будет еще четыре недели. Также на природе запрещено проводить любые работы, за исключением лесохозяйственных. Ограничения продлевают уже не в первый раз из-за высокой пожарной опасности в регионе.