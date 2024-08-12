Интенсивная магнитная буря накрыла Новосибирск

На Земле продолжается интенсивная магнитная буря. Она началась вечером в воскресенье, 11 августа. И с тех пор набирает «обороты»: накануне она составляла класс G1 (слабая), к утру понедельника усилилась до (после 7 часов 56 минут по местному времени) усилилась до среднего уровня, класса G2.