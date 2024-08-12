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Интенсивная магнитная буря накрыла Новосибирск

Геошторм ослабнет во вторник, 13 августа.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 74% 759 мм рт. ст. +23°

На Земле продолжается интенсивная магнитная буря. Она началась вечером в воскресенье, 11 августа. И с тех пор набирает «обороты»: накануне она составляла класс G1 (слабая), к утру понедельника усилилась до (после 7 часов 56 минут по местному времени) усилилась до среднего уровня, класса G2.

«После 12 часов 28 минут (по Москве) перешла в стадию сильной, класса G3», — сообщил синоптик Михаил Леус.

По прогнозам, опубликованным на портале Meteovesti.ru, буря продлится до утра вторника. При этом ее интенсивность будет меняться от сильной до средней и слабой.

Во вторник геомагнитное поле будет неспокойным, а в среду магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние.

Последствия геошторма не только недомогание и плохое самочувствие, но и полярные сияния, которые наблюдают жители многих регионов.