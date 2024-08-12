Молния ударила в высотку в микрорайоне Солнечный в Иркутске

И страшно, и красиво. Эпичными кадрами поделились с КП-Иркутск читатели. На них видно, как во время грозы, разыгравшейся в столице Приангарья вечером 12 августа, молния ударила прямо в многоэтажный дом. Как пишут в соцсетях, это произошло в микрорайоне Солнечный. Фотография впечатляет: на высотке видна яркая вспышка. Это, кстати, не единственный случай за вечер. Судя по видео и фото, разряды попадали и в другие дома.
Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС по региону, никаких ЧП в связи с грозой в городе не произошло, вызовов на пожары не было.
А в Слюдянке, тем временем, и вовсе прошел крупный град.
Надолго ли к нам нагрянула непогода? Во вторник, 13 августа, по данным Гидрометцентра России, в городе возможны дожди, с 14 августа уже осадки прекратятся, но все еще будет нежарко. Зной вернется к нам лишь в конце недели, в пятницу. Столбики термометров покажут до +26 градусов.
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