Молния ударила в высотку в микрорайоне Солнечный в Иркутске

И страшно, и красиво. Эпичными кадрами поделились с КП-Иркутск читатели. На них видно, как во время грозы, разыгравшейся в столице Приангарья вечером 12 августа, молния ударила прямо в многоэтажный дом. Как пишут в соцсетях, это произошло в микрорайоне Солнечный. Фотография впечатляет: на высотке видна яркая вспышка. Это, кстати, не единственный случай за вечер. Судя по видео и фото, разряды попадали и в другие дома.