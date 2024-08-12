В Термезе появился новый Исламский Институт

Как отмечает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана, данное высшее учебное заведение было создано как следующая ступень после среднего специального исламского учебного заведения, открытого в 2020—2021 учебном году в городе Термезе и выпустившего в этом году первых специалистов.
В настоящее время объявлен прием в Институт исламских наук имени Имама Термизи на 2024/2025 учебный год. Прием документов от абитуриентов будет осуществляться с 14 по 20 августа.
Абитуриентам необходимо сдать экзамены по арабскому языку, хадисоведению и мусталаху-аль-хадису (творческий экзамен), а также по истории. Абитуриенты, имеющие национальный или международный сертификат уровня B2 по арабскому языку, получат максимальные баллы по этому предмету без сдачи экзамена.
Продолжительность обучения в вузе составит четыре года.