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В Термезе появился новый Исламский Институт

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Минюст Узбекистана зарегистрировал Институт исламских наук имени Имама Термизи. В настоящее время объявлен прием документов на 2024/2025 учебный год, передает корреспондент Podrobno.uz.

Как отмечает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана, данное высшее учебное заведение было создано как следующая ступень после среднего специального исламского учебного заведения, открытого в 2020—2021 учебном году в городе Термезе и выпустившего в этом году первых специалистов.

В настоящее время объявлен прием в Институт исламских наук имени Имама Термизи на 2024/2025 учебный год. Прием документов от абитуриентов будет осуществляться с 14 по 20 августа.

Абитуриентам необходимо сдать экзамены по арабскому языку, хадисоведению и мусталаху-аль-хадису (творческий экзамен), а также по истории. Абитуриенты, имеющие национальный или международный сертификат уровня B2 по арабскому языку, получат максимальные баллы по этому предмету без сдачи экзамена.

Продолжительность обучения в вузе составит четыре года.

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