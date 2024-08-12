В Термезе появился новый Исламский Институт

Как отмечает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана, данное высшее учебное заведение было создано как следующая ступень после среднего специального исламского учебного заведения, открытого в 2020—2021 учебном году в городе Термезе и выпустившего в этом году первых специалистов.