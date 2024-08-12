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«Отпетые мошенники» и группа Kvatro станут хедлайнерами Гастрофеста

«Отпетые мошенники» и группа Kvatro будут хедлайнерами Гастрофеста на Лебяжьем 25 августа, об этом рассказал глава администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков на деловом понедельнике.

Гастрофест будет проведен в третий раз. Начало мероприятия в 10:00. Более 40 резидентов представят свои зоны фудкорта разных кухонь. Для многодетных семей при предоставлении удостоверения на зонах фудкорта должны сделать скидку 50%.

Повара казанских ресторанов сразятся в «Битве шефов» за звание лучшего. Также на площадке пройдут кулинарные мастер-классы. В этом году планируется провести стратегическую сессию с участием шеф-поваров и руководителей ресторанов Казани, представителей фермерских хозяйств.

На фестивале организуют «Ярмарку самозанятых». Здесь можно приобрести предметы декора, продукцию собственного производства.

В день фестиваля будет усилена интенсивность движения автобусов № 36, 36а, 46, 72, 116.

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