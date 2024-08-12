От пола до потолка: Меломан из Ростова собрал коллекцию из десяти тысяч пластинок

12 августа — День виниловой пластинки. Он отмечается по инициативе хорошо известной в кругах меломанов компании Vinyl Rekord Day (Винил Рекорд Дэй).
Для современного поколения, которое слушает музыку из мобильника в наушниках, пластинки кажутся пережитком прошлого. Но в Ростовской области, как и во всем мире, есть ценители именно такого звука!
ДЕТСКАЯ МЕЧТА.
Так, в коллекции полковника запаса, меломана и автора-исполнителя Геннадия Иванцова из Батайска — десять тысяч (!) пластинок. Они занимают огромный шкаф-купе в его доме, от пола до потолка.
— Примерно тысяча экземпляров — это классика. Еще три тысячи — творчество групп бывших социалистических республик, таких как Югославия, Румыния, Болгария, ГДР… Но большая часть — рок и поп-музыка, которая издавалась в Англии, Германии и Америке.
Известно, что свою коллекцию мужчина начал собирать примерно в 1986 году. Как раз тогда, когда у него появился первый заработок. И с тех пор, признается, что не может остановиться. Да и стоит ли?!
— Наверное, так я пытаюсь воплотить в жизнь нереализованную детскую мечту. В юности я не мог позволить себе покупку пластинок — они считались невероятной роскошью! Одна стоила около 70 рублей при средней зарплате в 100−120 рублей.
ВЕЩЬ ЦЕНОЙ В ТЫСЯЧУ ДОЛЛАРОВ НЕ СТОИТ НИЧЕГО.
По словам меломана, их было практически невозможно достать. Западную музыку в СССР привозили в основном моряки загранплавания. А у отечественной фирмы «Мелодия» был ограниченный ассортимент: песни Юрия Антонова, Аллы Пугачевой, вокально-инструментальных ансамблей «Самоцветы», «Веселые ребята», «Песняры», «Сябры», «Кобза», «Ариэль». Все это, кстати, и у меня тоже есть. Причем в идеальном состоянии.
Со временем Геннадий приобретал новые экземпляры в каждом крупном городе, где бывал. И, в первую очередь, конечно, в Ленинграде и Москве.
По словам дончанина, нынешняя стоимость пластинки зависит прежде всего от ее состояния. Существует международная градация, по которой, вещь ценой в тысячу долларов в «потрепанном» виде не будет стоить ничего.
Другой немаловажный момент это тираж. К примеру, пластинки, выпущенные в количестве восьмисот штук на весь СССР, ценятся гораздо выше, чем те, которые издавались миллионными экземплярами.
Но самая большая радость для коллекционера это так называемый «первый пресс» — начальный тираж. Считается, что он звучит лучше, чем переиздания.
СВОЯ СХОДКА И ПОПЫТКА «ЗАВЯЗАТЬ».
Для Геннадия Иванцова важно и то, как оформлен диск: конверты, информационные вкладки, плакаты… Одной из жемчужин его коллекции можно назвать набор пластинок Оззи Осборна с его автографом, выпущенным к юбилею рок-музыканта. Каждая раскрашена вручную.
Свою домашнюю «фотонеку» батайчанин пополняет через торговые интернет-площадки, а также обменивается раритетами с единомышленниками.
— В Ростове есть неформальное образование под названием «сходка». Костяк составляют 50−60 человек. Здесь мы общаемся, рассказываем о новых приобретениях и обмениваемся экземплярами.
Меломан признается, что пытался «завязать» со своим увлечением. Как-то во время очередного переезда распродал коллекцию и начал было слушать компакт-диски. Однако вскоре понял, что не может без виниловой музыки.
— Есть особая магия в том, чтобы достать пластинку из конверта, поставить на проигрыватель, поднести иголку и наблюдать, как плавно крутится диск. Слушать характерное потрескивание, наслаждаться теплым живым звуком…
СВОИ ПЕСНИ — ТОЖЕ НА ПЛАСТИНКЕ.
Виниловая коллекция с огромным пластом музыкальной культуры повлияла и на судьбу самого полковника запаса.
— Гитара всегда шла со мной жизни: в старших классах я играл и пел в молодежном ансамбле, позже — в военном училище. Потом закрутила служба. Уже здесь, в Батайске, на мое 49-летие друзья подарили новый инструмент с наказом спеть через неделю собственную песню. Так я стал писать стихи и музыку.
Сначала Геннадий Андреевич сочинял их, как говорится, для души. А потом приятели снова стали подначивать: а слабо выйти на сцену? Меломан принял и этот вызов: начал выступать с концертами в Ростове и области, городах Ставропольского и Краснодарского краев, с началом СВО — в госпиталях, перед ранеными бойцами. Записал три альбома: «Свой путь», «Лепестки любви» и «Поговори со мной».
— Захотелось высказать что-то свое с высоты прожитых лет, оставить после себя добрый след.
Неудивительно, что песни Геннадия Иванцова можно услышать и на пластинке! Друг изготовил для него виниловый диск на раритетном американском аппарате конца сороковых годов. И пускай там всего несколько композиций, для автора — это настоящая отдушина в век цифровой музыки.