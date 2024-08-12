В Ростовской области женщина пришла на диспансеризацию, а узнала об онкологии

Как рассказали в ведомстве, пациентка долгие годы не обращалась в поликлинику. А зачем, если жалоб нет? Исходя из этой логики, женщина думала, что со здоровьем у нее все в порядке. Но, когда месяц назад ее пригласили на диспансеризацию, то ростовчанка, к счастью, согласилась.