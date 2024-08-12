В Ростовской области женщина пришла на диспансеризацию, а узнала об онкологии

57-летняя жительница Ростова-на-Дону была уверена, что у нее отменное здоровье. Но во время диспансеризации узнала, что больна раком. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области.
Как рассказали в ведомстве, пациентка долгие годы не обращалась в поликлинику. А зачем, если жалоб нет? Исходя из этой логики, женщина думала, что со здоровьем у нее все в порядке. Но, когда месяц назад ее пригласили на диспансеризацию, то ростовчанка, к счастью, согласилась.
И не зря. Врачи нашли у нее рак груди.
— При выполнении маммографии было выявлено объемное образование левой молочной железы, — рассказал врач кабинета медицинской профилактики Городской больницы № 6 Андрей Стародубцев.
Ростовчанку срочно направили на консультацию к онкологу-маммологу, и после дополнительных обследований был установлен диагноз.
— У пациентки был выявлен аденоз левой молочной железы — это разновидность доброкачественной мастопатии, при которой происходит разрастание железистого компонента молочной железы.
Врачи успокаивают: прогноз для жизни благоприятный. И напоминают, что, если бы не диспансеризация пациентка бы пропустила развитие опухоли. Рак ведь развивается незаметно, а, когда дает о себе знать, уже достигает тяжелой стадии. Поэтому всем рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию.