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В Ростовской области женщина пришла на диспансеризацию, а узнала об онкологии

На здоровье не жаловалась: У ростовчанки обнаружили рак во время диспансеризации.

Источник: Комсомольская правда

57-летняя жительница Ростова-на-Дону была уверена, что у нее отменное здоровье. Но во время диспансеризации узнала, что больна раком. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области.

Как рассказали в ведомстве, пациентка долгие годы не обращалась в поликлинику. А зачем, если жалоб нет? Исходя из этой логики, женщина думала, что со здоровьем у нее все в порядке. Но, когда месяц назад ее пригласили на диспансеризацию, то ростовчанка, к счастью, согласилась.

И не зря. Врачи нашли у нее рак груди.

— При выполнении маммографии было выявлено объемное образование левой молочной железы, — рассказал врач кабинета медицинской профилактики Городской больницы № 6 Андрей Стародубцев.

Ростовчанку срочно направили на консультацию к онкологу-маммологу, и после дополнительных обследований был установлен диагноз.

— У пациентки был выявлен аденоз левой молочной железы — это разновидность доброкачественной мастопатии, при которой происходит разрастание железистого компонента молочной железы.

Врачи успокаивают: прогноз для жизни благоприятный. И напоминают, что, если бы не диспансеризация пациентка бы пропустила развитие опухоли. Рак ведь развивается незаметно, а, когда дает о себе знать, уже достигает тяжелой стадии. Поэтому всем рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию.