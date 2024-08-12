Сильный дождь обрушится на Самарскую область 13 августа

Если начнется гроза, стоит держаться подальше от антенн, электропроводки, окон, дверей. Телевизор нужно выключить из розетки, а любыми электроприборами и телефоном лучше не пользоваться. Если гроза застанет вас на улице, нужно найти себе укрытие, но не стоит прятаться под деревьями и одиночно стоящими сараями. Ни в коем случае нельзя находиться в воде или у воды в разгар грозы.