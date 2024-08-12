Сильный дождь обрушится на Самарскую область 13 августа

Во вторник, 13 августа, в Самарской области ожидается сильный дождь. Большое количество осадков прогнозируется днем, следует из прогноза Приволжского УГМС. В связи с том в регионе объявили желтый уровень погодной опасности.
— Во избежание несчастных случаев рекомендуем не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы, — обратились к жителям региона в ГУ МЧС России по Самарской области.
Если начнется гроза, стоит держаться подальше от антенн, электропроводки, окон, дверей. Телевизор нужно выключить из розетки, а любыми электроприборами и телефоном лучше не пользоваться. Если гроза застанет вас на улице, нужно найти себе укрытие, но не стоит прятаться под деревьями и одиночно стоящими сараями. Ни в коем случае нельзя находиться в воде или у воды в разгар грозы.
Напомним, что 9 августа дожди в Самарской области побили рекорд 75-летней давности.
А в это время на Земле началась сильная магнитная буря уровня G3, который способен вызвать проблемы в работе электроприборов, пишет KP.RU.