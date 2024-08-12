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Новое кладбище собираются разместить около взлетной полосы в Таганроге

В Таганроге выбрали участок для нового городского кладбища.

Источник: Комсомольская правда

Участок на улице Циолковского в Таганроге запланировали перевести из федеральной в муниципальную собственность для создания нового кладбища. Это решение было принято на заседании городской думы.

Речь идет о территории, площадь которой составляет более 123 тысяч кв. метров. Выделенное пространство граничит со взлетной полосой воинской части и Николаевским кладбищем.

Как выяснилось, вопрос о потребности в землях для размещения кладбища депутаты гордумы «поднимали все последние годы». Прорабатывались различные варианты — от поиска новых площадок до расширения существующих. В итоге остановились на территории в районе Циолковского, 42.

— Вид разрешенного использования изменили на «ритуальную деятельность». Теперь в адрес Территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом региона будет направлен пакет документов для подготовки соответствующего распоряжения, — прокомментировали в городской думе Таганрога.