Новое кладбище собираются разместить около взлетной полосы в Таганроге

Участок на улице Циолковского в Таганроге запланировали перевести из федеральной в муниципальную собственность для создания нового кладбища. Это решение было принято на заседании городской думы.
Речь идет о территории, площадь которой составляет более 123 тысяч кв. метров. Выделенное пространство граничит со взлетной полосой воинской части и Николаевским кладбищем.
Как выяснилось, вопрос о потребности в землях для размещения кладбища депутаты гордумы «поднимали все последние годы». Прорабатывались различные варианты — от поиска новых площадок до расширения существующих. В итоге остановились на территории в районе Циолковского, 42.
— Вид разрешенного использования изменили на «ритуальную деятельность». Теперь в адрес Территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом региона будет направлен пакет документов для подготовки соответствующего распоряжения, — прокомментировали в городской думе Таганрога.