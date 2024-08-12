Опрос: верующими себя считают 55,6% жителей Беларуси

Так, верят в Бога 55,6% респондентов. Не смогли ответить на этот вопрос однозначно 24,3% респондентов. Верят в сверхъестественные силы 6,6% опрошенных. Не считают себя верующими 12,4% опрошенных.



На вопрос «Религия для вас — это прежде всего…» 27,5% респондентов ответили «способ общения с Богом, высшими силами». Ответ «утешение в трудную минуту» дали 25,5% опрошенных. Религию наследием предков, традициями, помогающими поддерживать связь с родной культурой, считают 24,2%. Тем, что объединяет людей, считают религию 20% опрошенных, способом понимания мира, источником ответов на вопросы о смысле жизни — 14,6%, источником нравственных ориентиров — 13,9%. Считают, что религия — пережиток суеверий, стереотипов, мифических представлений о мире — 7,7% респондентов, тем, что разъединяет общество, — 2,1%.



Большинство опрошенных — 73% — считают себя православными, 9,5% — католиками, протестантами — 0,7%. К мусульманам себя относят 0,3%, к иудеям — 2,2%. Ни к какой религии себя не относят 14,3% опрошенных.



В ходе республиканского социологического опроса использовался метод анкетирования. Выборка — 1,5 тыс. респондентов. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, образованию и месту жительства респондентов.