Профессор назвал ростовчанам главные причины прыщей на подбородке

Причины, по которым у человека могут появиться прыщи на подбородке, озвучил врач-терапевт. Как рассказал профессор медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-терапевт Станислав Ионов в беседе с NEWS.ru, такие воспаления чаще всего возникают у подростков и при расстройстве ЖКТ.
По словам врача, в толстом кишечнике человека обитает около трех кг полезной флоры, и ее нарушение, например, после приема антибиотиков, которые влияют не только на воспаление, но и на полезную микрофлору.
— Это приводит к нарушению синтеза биологически активных веществ, и в результате появляются высыпания на коже, — объяснил Станислав Ионов.
Кроме того, эксперт пояснил, что акне может возникнуть и вследствие перестройки эндокринной системы.
— Нарушается жировой обмен, появляются пробки в протоках жировых желез, а при завершении полового созревания акне как правило проходит.
Как отмечает медик, на коже подростка могут остаться рубцы, если воспаление поразило глубокие отделы подкожно-жировой клетчатки.
А третьей причиной вскочивших прыщей профессор назвал патогены в коже, например, грибковая патология.