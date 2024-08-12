Профессор назвал ростовчанам главные причины прыщей на подбородке

Причины, по которым у человека могут появиться прыщи на подбородке, озвучил врач-терапевт. Как рассказал профессор медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-терапевт Станислав Ионов в беседе с NEWS.ru, такие воспаления чаще всего возникают у подростков и при расстройстве ЖКТ.