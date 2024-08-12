В Воронеже четыре автобуса изменили маршруты из-за ремонта улицы Свободы

Госавтинспекция Воронежской области напомнила автомобилистам перекрытии улицы Свободы. Движение на участке от улицы 9 Января до Кольцовской временно закрыто в связи с работами по реконструкции. Ремонт этого объекта улично-дорожной сети является вторым этапом создания дублера Московского проспекта. Работы планируют завершить до конца 2025 года.
— Движение перенаправлено по улице 9 Января, участок которой от Кабельного переулка до улицы Кольцовской на время проведения работ станет двусторонним. На этом участке нанесена временная разметка и установлены дорожные знаки, — сообщили в ведомстве.
Автобусы направлены следующим образом:
№ 54, 61, 82 — с улицы 9 Января по улице Кольцовской далее по маршрутам;
№ 95 — с улицы Пирогова по улицам 9 Января, Фридриха Энгельса далее по маршруту.