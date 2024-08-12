Появилось фото банкета заключенных, который прошел в колонии строгого режима ИК-7

В доказательство она приложила фото из меню соответствующего сервиса доставки. Через него в колонию могут привезти, в частности, пасту карбонара или плов с говядиной примерно за 300 рублей. Заработать на этом из мест лишения свободы возможно, в том числе, на внутреннем производстве. Заключенные ограничены в том, сколько они могут тратить за один раз (но скидываться — не запрещено).