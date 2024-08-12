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Житель Ростовской области стащил золотые украшения жены и сдал их в ломбард

Утром проснулась, а украшений нет: Ростовские полицейские быстро вычислили воришку.
Источник: Комсомольская правда

В городе Шахты Ростовской области совместное проживание мужчины и женщины закончилось возбуждением уголовного дела по статье «Кража». Об этом сообщили в донском управлении полиции.

— Вечером я сняла с себя украшения, а утром обнаружила пропажу золотой цепочки и кулона, — рассказала полицейским 40-летняя шахтинка, оценив ущерб в 19 тысяч рублей.

А те сразу обратили внимание на сожителя женщины — 45-летнего мужчину. Как оказалось, тот уже был судим за похожее преступление.

— Золото он приметил уже давно, пока жил с женщиной. Но не решался сразу его забрать, дожидаясь для этого удобного случая. В итоге, дождался, когда хозяйка выйдет из комнаты и похитил ювелирку, — отметили в полиции.

После задержания мужчину отправили под подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.