Как будет работать транспорт в Екатеринбурге в День города

Автобусы будут ждать горожан на улице 8 Марта (от Малышева до Куйбышева), на Радищева (от Сакко и Ванцетти до 8 Марта), у театра драмы на улице Бориса Ельцина, у театра оперы и балета на проспекте Ленина и на улице Ленина (от Вайнера до Московской).