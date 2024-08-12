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Как будет работать транспорт в Екатеринбурге в День города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа, ФедералПресс. В Екатеринбурге общественный транспорт изменит время работы в День города 17 августа. Решение об этом принял глава города Алексей Орлов.

«Чтобы горожане могли комфортно добраться до дома по окончании гуляний, муниципалитет продлил время работы всех видов общественного транспорта (в том числе метрополитена) до 01:00 18 августа», — прокомментировали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

С самого утра и до позднего вечера 17 августа в Екатеринбурге будут проходить разные мероприятия для детей и взрослых. Уехать домой можно будет на всех видах общественного транспорта до часу ночи.

Автобусы будут ждать горожан на улице 8 Марта (от Малышева до Куйбышева), на Радищева (от Сакко и Ванцетти до 8 Марта), у театра драмы на улице Бориса Ельцина, у театра оперы и балета на проспекте Ленина и на улице Ленина (от Вайнера до Московской).

В День города время работы поменяют трамваи, троллейбусы и метрополитен. К 21:00 вечера подвижной состав стянется к остановкам. Для удобства горожан трамваи будут ожидать на проспекте Ленина (от Московской до Вайнера), на перекрестке Ленина и Луначарского и на перекрестке Ленина и Московской.

Троллейбусы стянутся к улице Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева), у перекрестка улиц Малышева и 8 Марта и у перекрестка Белинского и Малышева.

Отметим, что в этом году Екатеринбург отмечает свое 301-летие. Праздничные мероприятия разного формата проходят с 10 августа. Поздравить столицу Урала приедут известные музыканты и артисты. Хедлайнером выступит группа Dabro, а завершится день фейерверком в акватории Городского пруда.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в метрополитене Екатеринбурга поменяли озвучку станций. Вместо привычного голоса горожане услышат интерпретацию от фронтмена группы «Чайф» Владимира Шахрина.