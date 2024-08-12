Как будет работать транспорт в Екатеринбурге в День города

«Чтобы горожане могли комфортно добраться до дома по окончании гуляний, муниципалитет продлил время работы всех видов общественного транспорта (в том числе метрополитена) до 01:00 18 августа», — прокомментировали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
С самого утра и до позднего вечера 17 августа в Екатеринбурге будут проходить разные мероприятия для детей и взрослых. Уехать домой можно будет на всех видах общественного транспорта до часу ночи.
Автобусы будут ждать горожан на улице 8 Марта (от Малышева до Куйбышева), на Радищева (от Сакко и Ванцетти до 8 Марта), у театра драмы на улице Бориса Ельцина, у театра оперы и балета на проспекте Ленина и на улице Ленина (от Вайнера до Московской).
В День города время работы поменяют трамваи, троллейбусы и метрополитен. К 21:00 вечера подвижной состав стянется к остановкам. Для удобства горожан трамваи будут ожидать на проспекте Ленина (от Московской до Вайнера), на перекрестке Ленина и Луначарского и на перекрестке Ленина и Московской.
Троллейбусы стянутся к улице Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева), у перекрестка улиц Малышева и 8 Марта и у перекрестка Белинского и Малышева.
Отметим, что в этом году Екатеринбург отмечает свое 301-летие. Праздничные мероприятия разного формата проходят с 10 августа. Поздравить столицу Урала приедут известные музыканты и артисты. Хедлайнером выступит группа Dabro, а завершится день фейерверком в акватории Городского пруда.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в метрополитене Екатеринбурга поменяли озвучку станций. Вместо привычного голоса горожане услышат интерпретацию от фронтмена группы «Чайф» Владимира Шахрина.