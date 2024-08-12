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Ростов украсил новый мурал, посвященный студенческим отрядам

В центре донской столицы на ул. Седова, 8 нарисовано новое граффити. Мурал создан в рамках фестиваля стрит-арта «ФормART», в котором Ростов стал одним из городов-победителей в специальной номинации «Труд крут» Российских студенческих отрядов. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Над эскизом граффити работала участница движения студотрядов донского региона Анастасия Бабич. За основу идеи была взята знаменитая картина Микеланджело «Сотворение Адама». Анастасия скорректировала ее под тематику рабочих профессий: на мурале рука в бойцовке (традиционная куртка бойцов отрядовцев) держит строительную лопатку.

Подобные граффити создадут еще в девяти регионах России: Кемеровской, Самарской, Оренбургской, Новосибирской областях, в республиках Крым, Якутия, Татарстан, Удмуртия, а также в Алтайском крае.

искусство