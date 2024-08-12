Ростов украсил новый мурал, посвященный студенческим отрядам

В центре донской столицы на ул. Седова, 8 нарисовано новое граффити. Мурал создан в рамках фестиваля стрит-арта «ФормART», в котором Ростов стал одним из городов-победителей в специальной номинации «Труд крут» Российских студенческих отрядов. Об этом сообщается на сайте правительства региона.