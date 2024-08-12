Наиболее частые причины разводов назвала ростовчанам психолог

Главными причинами разводов в России стали такие факторы как бедность, частые конфликты и, когда мужчина не в состоянии прокормить семью. Об этом в заявила семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова. По словам специалиста, в таких ситуациях мужчины нередко теряют интерес к работе и увлекаются спиртными напитками, из-за чего женам приходится самостоятельно обеспечивать семью.