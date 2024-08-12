Наиболее частые причины разводов назвала ростовчанам психолог

Главными причинами разводов в России стали такие факторы как бедность, частые конфликты и, когда мужчина не в состоянии прокормить семью. Об этом в заявила семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова. По словам специалиста, в таких ситуациях мужчины нередко теряют интерес к работе и увлекаются спиртными напитками, из-за чего женам приходится самостоятельно обеспечивать семью.
— Женщины начинают работать. И теряют все силы, чтобы поддерживать хорошие отношения с мужем, содержать его и детей, — объяснила свою точку зрения психолог.
Кроме того, в семьях часто происходят конфликты из-за отсутствия взаимопонимания и неуважения, добавила психолог. И подчеркнула, что также взаимоотношения между мужем и женой усугубляют измены, ревность и подозрения в неверности.
— Приходится много ссориться, при этом у мужчины и женщины есть возможность самостоятельно себя обеспечивать. Им неинтересно подстраиваться и терпеть кого бы то ни было. Очень портят отношения ревность, измена или подозрение на нее.