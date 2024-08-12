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Почти 60% выпускников вузов в Узбекистане сталкиваются с трудностями при поиске работы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Министр занятости и трудовых отношений Бехзод Мусаев представил данные о трудоустройстве выпускников вузов 2024 года. Информация была заслушана на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, передает корреспондент Podrobno.uz.

Из 214 тысяч выпускников текущего года 88 тысяч человек (41%) уже нашли работу через единую национальную систему трудоустройства. Тем не менее, 126 тысяч (59%) молодых специалистов пока остаются без работы.

Мусаев подчеркнул, что для решения проблемы молодежной безработицы с августа по сентябрь будет проводиться активная работа с организациями. В августе планируется обеспечить трудоустройство каждого выпускника в зависимости от их места жительства через районные и городские службы занятости.

В настоящее время в стране зарегистрировано 358 тысяч вакансий, из которых 112 тысяч предполагают наличие высшего образования.

Из общего числа вакансий 81 тысяча приходится на государственные учреждения, а 277 тысяч — на частный сектор. Наибольшее количество открытых позиций отмечается в следующих областях:

сфера услуг — 96 тысяч, образование — 56 тысяч, промышленность и производство — 57 тысяч, сельское хозяйство — 48 тысяч, строительство — 32 тысячи, здравоохранение — 26 тысяч, финансы и страхование — 5 тысяч, связь и информационные технологии — 7 тысяч, культура — 4 тысячи.

В начале года президент объявил о планах запустить программу, направленную на трудоустройство пяти миллионов человек. В прошлом году в 16 районах и городах план по созданию рабочих мест был выполнен лишь на 30%.

Министерству занятости также поручено обучить 100 тысяч граждан Узбекистана и отправить их на работу за рубеж.

образование