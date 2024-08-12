Почти 60% выпускников вузов в Узбекистане сталкиваются с трудностями при поиске работы

Из 214 тысяч выпускников текущего года 88 тысяч человек (41%) уже нашли работу через единую национальную систему трудоустройства. Тем не менее, 126 тысяч (59%) молодых специалистов пока остаются без работы.
Мусаев подчеркнул, что для решения проблемы молодежной безработицы с августа по сентябрь будет проводиться активная работа с организациями. В августе планируется обеспечить трудоустройство каждого выпускника в зависимости от их места жительства через районные и городские службы занятости.
В настоящее время в стране зарегистрировано 358 тысяч вакансий, из которых 112 тысяч предполагают наличие высшего образования.
Из общего числа вакансий 81 тысяча приходится на государственные учреждения, а 277 тысяч — на частный сектор. Наибольшее количество открытых позиций отмечается в следующих областях:
сфера услуг — 96 тысяч, образование — 56 тысяч, промышленность и производство — 57 тысяч, сельское хозяйство — 48 тысяч, строительство — 32 тысячи, здравоохранение — 26 тысяч, финансы и страхование — 5 тысяч, связь и информационные технологии — 7 тысяч, культура — 4 тысячи.
В начале года президент объявил о планах запустить программу, направленную на трудоустройство пяти миллионов человек. В прошлом году в 16 районах и городах план по созданию рабочих мест был выполнен лишь на 30%.
Министерству занятости также поручено обучить 100 тысяч граждан Узбекистана и отправить их на работу за рубеж.