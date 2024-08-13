День в истории 13 августа: что произошло в эту дату

Гибель столицы империи ацтеков, день рождения лидера кубинской революции, день начала строения Берлинской стены и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы.
Берлинская стена
Берлинская стена — один из самых известных символов холодной войны. Власти ГДР начали строить стену 13 августа 1961 года, в этот день по Берлину начали протягивать колючую проволоку внутригородской границы. Проволока очень быстро превратилась в сложнейшую заградительную конструкцию, кольцом окружившее западную часть столицы: она включала рвы, заграждения против проезда автомобилей, систему использования тренированных собак и наблюдательные вышки. Затем заграждение провели и укрепили по всей границе ГДР и ФРГ.
Падение Теночтитлана
13 августа 1521 года испанский конкистадор Эрнан Кортес после 70-дневной осады захватил столицу империи ацтеков Теночтитлан. В дальнейшем Теночтитлан был полностью разрушен, а на его месте вырос новый колониальный город Мехико. С гибели Теночтитлана началось падение Ацтекской империи и 300-летнее правление испанцев.
Международный день левшей
Впервые этот праздник отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей. Левши составляют от 3% до 10% человечества. Участники британского клуба левшей считают, что для полного взаимопонимания леворуких их родственникам и друзьям необходимо хотя бы один день в году делать все левой рукой. Для этих целей подходит именно день левшей — 13 августа. Левшами были: Цезарь, Леонардо да Винчи, Наполеон, Фидель Кастро, Пабло Пикассо, Сергей Рахманинов, Франц Кафка, Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон и др.
Указ «О восстановлении прав жертв политических репрессий 1920−50 гг.»
13 августа 1990 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ «О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920−1950-х годов».
В соответствии с указом, были признаны незаконными, противоречащими основным гражданским и
Массовым репрессиям по политическим причинам были подвергнуты миллионы человек, причем точное количество пострадавших не установлено. Только по сохранившимся документам в период с 1921 по 1953 годы были репрессированы свыше 4 миллионов человек, в том числе около 800 тысяч приговорены к высшей мере наказания. В количественном отношении пик репрессий пришелся на 1937−1938 гг., когда по 58‑й статье («контрреволюционные преступления») было осуждено 1,3 миллиона человек, из них свыше половины расстреляно.
Фидель Кастро
Лидер кубинской революции Фидель Кастро Рус родился 13 августа 1926 года в поселке Биран провинции Орьенте. Его отец Анхель Кастро Архиз,
По данным «РИА Новости», «Парламентской газеты», «Русской службы Би-би-си», «Известий», «РБК», «Интерфакс» и открытых источников