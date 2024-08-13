День в истории 13 августа: что произошло в эту дату

Лидер кубинской революции Фидель Кастро Рус родился 13 августа 1926 года в поселке Биран провинции Орьенте. Его отец Анхель Кастро Архиз, рабочий-иммигрант из Испании, к тому времени уже владел крупной сахарной плантацией. Его мать Лина Рус Гонсалес была служанкой и любовницей отца Фиделя Кастро. Позже, уже после рождения Фиделя, его родители поженились. Сын плантатора, он сначала стал адвокатом, а затем пламенным революционером и главой государства. В конце 1950-х годов он возглавил борьбу с режимом диктатора Батисты, которая завершилась занятием Гаваны. Почти 50 лет Фидель Кастро после этого возглавлял правительство страны.