День в истории 14 августа: что произошло в эту дату

Первый международный конкурс красоты, введение обязательного начального образования в СССР и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы.
Первый международный конкурс красоты
14 августа 1908 года в английском городке Фолкстоне прошел первый международный конкурс красоты. Участие в конкурсе приняли девушки из Англии, Франции, Австрии, Ирландии, США, Дании, Германии, Италии и Испании. Победительницей стала 18-летняя Нелли Джерман.
Медовый Спас
14 августа отмечается
Ликвидация Запорожской Сечи
В этот день в 1775 году императрица Екатерина II подписала Манифест «Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии». Бывшие казацкие старшины уравнивались в правах с дворянством, прочим предлагалось вступить в ряды гусар или драгун.
Декрет об обязательном начальном образовании в СССР
В 1930 году в этот день Совнарком СССР принял декрет об обязательном начальном образовании. А уже в сентябре этого года на всей территории Советского Союза было введено повсеместное всеобщее обязательное обучение детей в возрасте 8−10 лет.
Постановление «О журналах “Звезда” и “Ленинград”»
14 августа 1946 года было подписано Постановление ЦК ВКП (б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”». Оно способствовало исключению Анны Ахматовой и Михаила Зощенко из Союза писателей СССР, а также вызвало широкий общественный резонанс. В 1988 году постановление было признано ошибочным и отменено.
День рождения Дмитрия Мережковского
2 августа 1865 года в Петербурге родился русский писатель, поэт, литературный критик, переводчик, историк, религиозный философ, общественный деятель Дмитрий Мережковский. Он вошел в историю как один из основателей русского символизма, основоположник нового для русской литературы жанра историософского романа и яркий представитель Серебряного века.