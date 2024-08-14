День в истории 14 августа: что произошло в эту дату

14 августа отмечается народно-христианский праздник Медовый (его также называют Маковым) Спас. С этого дня на Руси обычно начинался интенсивный сбор меда и его освящение. Совершались крестные ходы и водосвятия на реках, купание в освященной воде людей и скота, освящались колодцы. В этот же день у православных христиан начинается Успенский пост.