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День в истории 14 августа: что произошло в эту дату

Знаменательные события, которые произошли 14 августа за всю историю России и мира. Рассказываем про важные исторические моменты, праздники, памятные даты и малоизвестные факты, которые произошли в этот день.

Первый международный конкурс красоты, введение обязательного начального образования в СССР и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы.

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Первый международный конкурс красоты

14 августа 1908 года в английском городке Фолкстоне прошел первый международный конкурс красоты. Участие в конкурсе приняли девушки из Англии, Франции, Австрии, Ирландии, США, Дании, Германии, Италии и Испании. Победительницей стала 18-летняя Нелли Джерман.

Медовый Спас

14 августа отмечается народно-христианский праздник Медовый (его также называют Маковым) Спас. С этого дня на Руси обычно начинался интенсивный сбор меда и его освящение. Совершались крестные ходы и водосвятия на реках, купание в освященной воде людей и скота, освящались колодцы. В этот же день у православных христиан начинается Успенский пост.

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Ликвидация Запорожской Сечи

В этот день в 1775 году императрица Екатерина II подписала Манифест «Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии». Бывшие казацкие старшины уравнивались в правах с дворянством, прочим предлагалось вступить в ряды гусар или драгун.

Декрет об обязательном начальном образовании в СССР

В 1930 году в этот день Совнарком СССР принял декрет об обязательном начальном образовании. А уже в сентябре этого года на всей территории Советского Союза было введено повсеместное всеобщее обязательное обучение детей в возрасте 8−10 лет.

Постановление «О журналах “Звезда” и “Ленинград”»

14 августа 1946 года было подписано Постановление ЦК ВКП (б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”». Оно способствовало исключению Анны Ахматовой и Михаила Зощенко из Союза писателей СССР, а также вызвало широкий общественный резонанс. В 1988 году постановление было признано ошибочным и отменено.

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День рождения Дмитрия Мережковского

2 августа 1865 года в Петербурге родился русский писатель, поэт, литературный критик, переводчик, историк, религиозный философ, общественный деятель Дмитрий Мережковский. Он вошел в историю как один из основателей русского символизма, основоположник нового для русской литературы жанра историософского романа и яркий представитель Серебряного века.