Желтый уровень опасности из-за грозы продлили в Воронежской области

Непогода будет бушевать в воронежском регионе и сегодня, 12 августа. Область накроют кратковременные осадки, ситуация не улучшится вплоть до 18 часов завтрашнего дня. Что касается температуры, то ночи будут прохладные, да и днем столбики термометров не поднимутся выше +22 градусов.