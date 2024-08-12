Желтый уровень опасности из-за грозы продлили в Воронежской области

Непогода будет бушевать в воронежском регионе и сегодня, 12 августа. Область накроют кратковременные осадки, ситуация не улучшится вплоть до 18 часов завтрашнего дня. Что касается температуры, то ночи будут прохладные, да и днем столбики термометров не поднимутся выше +22 градусов.
Как ранее писал наш портал, распогодится только к концу рабочей недели. Тогда температурные показатели вновь достигнут летних значений, а осадки прекратятся. Выходные, по предварительным данным, тоже будут теплыми, как и следующая неделя — синоптики обещают возвращение летней жары.