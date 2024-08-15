День в истории 15 августа: что произошло в эту дату

15 августа 1534 года Игнатий Лойола вместе с ближайшими друзьями Петром Фавром, Франциском Ксаверием, Диего Лаинесом и другими основал орден иезуитов. Все основатели в это время получали образование в Париже. Во время мессы в церкви Святого Дионисия на Монмартре они принесли обеты нестяжания, целомудрия и миссионерства в Святой Земле. Позже они написали устав нового ордена. Папа утвердил его в 1540 году.