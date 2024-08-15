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День в истории 15 августа: что произошло в эту дату

Знаменательные события, которые произошли 15 августа за всю историю России и мира. Рассказываем про важные исторические моменты, праздники, памятные даты и малоизвестные факты, которые произошли в этот день.

День археолога, торжественное открытие Петергофа, день Республики Тыва, основание ордена иезуитов и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы.

Вид троянских раскопок Шлимана, гравюра XIX века
Вид троянских раскопок Шлимана, гравюра XIX века

День археолога

15 августа в России отмечают День археолога. Это неофициальный праздник, который археологи празднуют по традиции с советских времен.

Существует несколько версий его происхождения. Согласно одной из них, отмечать День археолога стали в день рождения Татьяны Пассек, ведущего специалиста по неолиту, энеолиту и бронзовому веку Юго-Восточной Европы.

Согласно второй, археологи во время довоенных раскопок в Новгороде в шутку отметили 15 августа день рождения Буцефала, коня Александра Македонского. Со временем повод забылся, а традиция праздновать 15 августа осталась.

День Республики Тыва

15 августа отмечается День рождения Республики Тыва, учрежденный законом № 143 от 12 февраля 1999 года. Этот день является выходным и сопровождается праздниками, торжествами и спортивными мероприятиями. Тыва (Тува) — самоназвание коренных жителей и укоренившийся в русском языке вариант названия республики соответственно. Республика расположена в центре Азии, на юге Восточной Сибири, в верховьях Енисея. Она граничит с Монголией, Иркутской областью, Хакасией, Бурятией, Алтаем и Красноярским краем.

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1534: основание ордена иезуитов

15 августа 1534 года Игнатий Лойола вместе с ближайшими друзьями Петром Фавром, Франциском Ксаверием, Диего Лаинесом и другими основал орден иезуитов. Все основатели в это время получали образование в Париже. Во время мессы в церкви Святого Дионисия на Монмартре они принесли обеты нестяжания, целомудрия и миссионерства в Святой Земле. Позже они написали устав нового ордена. Папа утвердил его в 1540 году.

Орден сыграл важную роль в Контрреформации. Он также активно занимался наукой, образованием и миссионерской деятельностью и продолжает ее до сих пор.

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1723: торжественное открытие Петергофа

15 августа 1723 года торжественно открылся дворцово-парковый ансамбль Петергоф. Петр I задумывал его как парадную императорскую резиденцию, способную затмить Версаль.

К августу 1723 года был уже почти закончен Большой дворец, распланирован Нижний парк, прорыт Морской канал, действовала часть фонтанов, построены малые дворцы Монплезир и Марли, а также был почти готов Эрмитаж.

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День рождения Наполеона

15 августа 1769 года в Аяччо на острове Корсика родился Наполеон I Бонапарт. Его семья относилась к мелким аристократам. Предки Наполеона происходили из Флоренции, но жили на Корсике с 1529 года.

Карло Буонапарте, отец Наполеона, служил судебным заседателем. Мать Мария Летиция Рамолино была дочерью генерального инспектора корсиканских мостов и дорог. Наполеон был вторым из 13 детей в семье.

1924: первый выпуск «Радиолюбителя»

15 августа 1924 года в СССР вышел первый номер легендарного научно-технического журнала «Радиолюбитель», впоследствии переименованного в «Радио». Массовый ежемесячный журнал был посвящен радиолюбительству, домашней электронике, аудио/видео, компьютерам и телекоммуникациям. Журнал «Радио» выходит до сих пор, у него появился веб-сайт.