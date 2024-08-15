День в истории 15 августа: что произошло в эту дату

День археолога, торжественное открытие Петергофа, день Республики Тыва, основание ордена иезуитов и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы.
День археолога
15 августа в России отмечают День археолога. Это неофициальный праздник, который археологи празднуют по традиции с советских времен.
Существует несколько версий его происхождения. Согласно одной из них, отмечать День археолога стали в день рождения Татьяны Пассек, ведущего специалиста по неолиту, энеолиту и бронзовому веку
Согласно второй, археологи во время довоенных раскопок в Новгороде в шутку отметили 15 августа день рождения Буцефала, коня Александра Македонского. Со временем повод забылся, а традиция праздновать 15 августа осталась.
День Республики Тыва
15 августа отмечается День рождения Республики Тыва, учрежденный законом № 143 от 12 февраля 1999 года. Этот день является выходным и сопровождается праздниками, торжествами и спортивными мероприятиями. Тыва (Тува) — самоназвание коренных жителей и укоренившийся в русском языке вариант названия республики соответственно. Республика расположена в центре Азии, на юге Восточной Сибири, в верховьях Енисея. Она граничит с Монголией, Иркутской областью, Хакасией, Бурятией, Алтаем и Красноярским краем.
1534: основание ордена иезуитов
15 августа 1534 года Игнатий Лойола вместе с ближайшими друзьями Петром Фавром, Франциском Ксаверием, Диего Лаинесом и другими основал орден иезуитов. Все основатели в это время получали образование в Париже. Во время мессы в церкви Святого Дионисия на Монмартре они принесли обеты нестяжания, целомудрия и миссионерства в Святой Земле. Позже они написали устав нового ордена. Папа утвердил его в 1540 году.
Орден сыграл важную роль в Контрреформации. Он также активно занимался наукой, образованием и миссионерской деятельностью и продолжает ее до сих пор.
1723: торжественное открытие Петергофа
15 августа 1723 года торжественно открылся
К августу 1723 года был уже почти закончен Большой дворец, распланирован Нижний парк, прорыт Морской канал, действовала часть фонтанов, построены малые дворцы Монплезир и Марли, а также был почти готов Эрмитаж.
День рождения Наполеона
15 августа 1769 года в Аяччо на острове Корсика родился Наполеон I Бонапарт. Его семья относилась к мелким аристократам. Предки Наполеона происходили из Флоренции, но жили на Корсике с 1529 года.
Карло Буонапарте, отец Наполеона, служил судебным заседателем. Мать Мария Летиция Рамолино была дочерью генерального инспектора корсиканских мостов и дорог. Наполеон был вторым из 13 детей в семье.
1924: первый выпуск «Радиолюбителя»
15 августа 1924 года в СССР вышел первый номер легендарного