Завтра, 13 августа, в Омске потеплеет до +25

По данным Росгидромета, завтра, 13 августа, в Омске начнется потепление. Утром температура воздуха составит всего 11 градусов, небо будет хмурым, а вот днем потеплеет до +25, облачность — переменная.
На следующий день дневная температура, по прогнозам синоптиков, составит +24 градуса, кратковременный дождь.
Начиная с этого дня и вплоть до понедельника, 19 августа, умеренные и кратковременные дожди будут лить в Омске каждый день. Температура воздуха при этом будет снижаться.
Так, 15 августа дневная температура составит +22 градуса, 16 августа — + 20.
Выходные тоже будут прохладными и дождливыми. В субботу, 17 июня — +12 утром и + 20 днем. Такая же погода сохранится и в воскресенье.
К понедельнику, 19 августа, столбик термометра опустится еще на два деления.