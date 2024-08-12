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Завтра, 13 августа, в Омске потеплеет до +25

Теплая погода продержится еще несколько дней, а к выходным снова начнет снижаться.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 74% 759 мм рт. ст. +23°

По данным Росгидромета, завтра, 13 августа, в Омске начнется потепление. Утром температура воздуха составит всего 11 градусов, небо будет хмурым, а вот днем потеплеет до +25, облачность — переменная.

На следующий день дневная температура, по прогнозам синоптиков, составит +24 градуса, кратковременный дождь.

Начиная с этого дня и вплоть до понедельника, 19 августа, умеренные и кратковременные дожди будут лить в Омске каждый день. Температура воздуха при этом будет снижаться.

Так, 15 августа дневная температура составит +22 градуса, 16 августа — + 20.

Выходные тоже будут прохладными и дождливыми. В субботу, 17 июня — +12 утром и + 20 днем. Такая же погода сохранится и в воскресенье.

К понедельнику, 19 августа, столбик термометра опустится еще на два деления.