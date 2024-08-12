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В Казани на время матча Кубка России ограничат продажу алкоголя

В Казани 13 и 14 августа ограничат продажу алкогольных напитков из-за проведения матча Кубка России между футбольными командами «Рубин» — «Зенит». Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В эти дни продажа будет запрещена в торговых объектах на ул. Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского. Исключением станет продажа алкогольной продукции для общественного питания.

Матч между футбольными командами пройдет на «Ак Барс Арене» и начнется в 17:15.

9 августа прошел матч «Ростов» — «Рубин», четвертый тур матча Российской Премьер-Лиги, со счетом 1:1. Мирлинд Даку сравнял счет в игре с командой «Ростов», реализовав пенальти. Нападающий был признан лучшим игроком матча по мнению болельщиков.