В Казани на время матча Кубка России ограничат продажу алкоголя

В эти дни продажа будет запрещена в торговых объектах на ул. Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского. Исключением станет продажа алкогольной продукции для общественного питания.
Матч между футбольными командами пройдет на «Ак Барс Арене» и начнется в 17:15.
9 августа прошел матч «Ростов» — «Рубин», четвертый тур матча Российской Премьер-Лиги, со счетом 1:1. Мирлинд Даку сравнял счет в игре с командой «Ростов», реализовав пенальти. Нападающий был признан лучшим игроком матча по мнению болельщиков.