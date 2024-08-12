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Движение трех трамваев в Екатеринбурге изменят из-за ремонтных работ

В Екатеринбурге с 00:00 24 августа до 5:00 27 августа будет закрыто движение трамваев от улицы Старых Большевиков до конечной станции «Эльмаш».

На данном участке будут ремонтировать трамвайные пути.

В пресс-службе администрации города сообщили, что будет изменено движение трамваев №№ 2, 7 и 24. Они будут доезжать до станции «Фрезеровщиков».

При этом на вышеуказанном участке ограничат движение транспорта. Машины направят по Энтузиастов, Шефской и Баумана.

«МК-Урал» писал, что в прошедшие выходные в Екатеринбурге были изменены маршруты трамваев №№ 6, 8, 19 и 23.

Изменение связано с проведением ремонта трамвайных путей на станции «Машиностроителей». Закрыли движение от остановки «Лукиных» до конечной станции «Машиностроителей» в обоих направлениях.