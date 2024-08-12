Движение трех трамваев в Екатеринбурге изменят из-за ремонтных работ

На данном участке будут ремонтировать трамвайные пути.
В пресс-службе администрации города сообщили, что будет изменено движение трамваев №№ 2, 7 и 24. Они будут доезжать до станции «Фрезеровщиков».
При этом на вышеуказанном участке ограничат движение транспорта. Машины направят по Энтузиастов, Шефской и Баумана.
«МК-Урал» писал, что в прошедшие выходные в Екатеринбурге были изменены маршруты трамваев №№ 6, 8, 19 и 23.
Изменение связано с проведением ремонта трамвайных путей на станции «Машиностроителей». Закрыли движение от остановки «Лукиных» до конечной станции «Машиностроителей» в обоих направлениях.