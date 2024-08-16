День в истории 16 августа: что произошло в эту дату

Начало «Золотой лихорадки», День малинового варенья, основание Международной академии астронавтики, авиакатастрофа в Подмосковье и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы.
День малинового варенья
День малинового варенья был придуман в 2015 году. Выбор же даты праздника не случаен — на Руси этот день назывался Малинником и был посвящён ягоде, любимой с давних времен всеми, вне зависимости от возраста и социального положения.
Начало «золотой лихорадки»
16 августа 1896 года началась золотая лихорадка на Юконе — неорганизованная массовая добыча золота в регионе Клондайк в Канаде и на полуострове Аляска. Первое золото в месте
«Золотая лихорадка» привела на запад не только золотоискателей, но и купцов, фермеров и других, и тем самым способствовала строительству почтовых трактов и железных дорог, развитию техники, привлечению инвестиций и развитию экономики в целом.
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В этот день в 1930 году компания
Приказ № 270 о
военнослужащих-предателях Родины
16 августа 1941 года, через два месяца после начала Великой Отечественной войны, был издан печально известный Приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия». В нем говорилось, что все советские военнослужащие, сдавшиеся в плен по собственной воле, а также те, кто был захвачен врагом при не зависящих от них обстоятельствах, объявлялись изменниками Родины.
Рекордный прыжок с парашютом
В этот день в 1960 году капитан Джозеф Уильям Киттингер II в рамках проекта «Эксельсиор» совершил один из самых высоких прыжков с парашютом в истории человечества. Одетый в специальный высотный костюм, он прыгнул из гондолы стратостата, находившегося на высоте 31 300 метров.
Этот прыжок являлся самым высотным до 2012 года, когда рекорд побил парашютист Феликс Баумгартнер, прыгнувший с высоты 39 километров в рамках проекта Red Bull Stratos.
Основана Международная академия астронавтики (IAA)
В этот же день в том же 1960 году в Стокгольме по решению XI Международного астронавтического конгресса была основана Международная академия астронавтики. В ее задачи входит развитие астронавтики в мирных целях, поддержка ученых, работающих в областях науки и техники, связанных с астронавтикой и проведение программ международного сотрудничества, направленного на расширение аэрокосмических исследований. Сегодня членами академии являются ученые из 80 стран, в том числе и из России.
Крушение скоростного поезда «Аврора»
Запомнился этот день и трагедиями. Одной из них стало крушение в 1988 году скоростного предшественника «Сапсана» — поезда «Аврора». На перегоне Березайка — Поплавенец
Авиакатастрофа МАКС-2009
Еще одна трагедия произошла 16 августа в 2009 году. В Подмосковье, во время тренировочного полета перед авиасалоном МАКС-2009, в районе аэродрома Раменское столкнулись и разбились 2 самолета Су-27 эскадрильи «Русские Витязи». В результате катастрофы погиб командир эскадрильи Игорь Ткаченко, три пилота катапультировались.
День памяти Элвиса Пресли
16 августа в городе Мемфисе, штат Теннесси, США, отмечается День памяти Элвиса Пресли. Этот праздник привлекает тысячи поклонников «короля рок-н-ролла», которые съезжаются на неделю мероприятий, посвящённых его наследию. В течение этой недели проходят концерты, где выступают знаменитости и артисты-имитаторы, старающиеся воссоздать образ Элвиса. Также проводятся различные мероприятия, включая трехдневный турнир по каратэ (страсть к каратэ музыканта продолжалась на протяжении всей его жизни). Элвис занимает третье место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone, а его пластинки разошлись тиражом в миллиард копий, что является уникальным достижением.