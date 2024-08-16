День в истории 16 августа: что произошло в эту дату

В этот же день в том же 1960 году в Стокгольме по решению XI Международного астронавтического конгресса была основана Международная академия астронавтики. В ее задачи входит развитие астронавтики в мирных целях, поддержка ученых, работающих в областях науки и техники, связанных с астронавтикой и проведение программ международного сотрудничества, направленного на расширение аэрокосмических исследований. Сегодня членами академии являются ученые из 80 стран, в том числе и из России.