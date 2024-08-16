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День в истории 16 августа: что произошло в эту дату

Знаменательные события, которые произошли 16 августа за всю историю России и мира. Рассказываем про важные исторические моменты, праздники, памятные даты и малоизвестные факты, которые произошли в этот день.

Начало «Золотой лихорадки», День малинового варенья, основание Международной академии астронавтики, авиакатастрофа в Подмосковье и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы.

Источник: РИА "Новости"

День малинового варенья

День малинового варенья был придуман в 2015 году. Выбор же даты праздника не случаен — на Руси этот день назывался Малинником и был посвящён ягоде, любимой с давних времен всеми, вне зависимости от возраста и социального положения.

Начало «золотой лихорадки»

16 августа 1896 года началась золотая лихорадка на Юконе — неорганизованная массовая добыча золота в регионе Клондайк в Канаде и на полуострове Аляска. Первое золото в месте Реббит-Крик нашел индеец Джим Скукум. Долгое время находку приписывали его партнеру Джорджу Кармаку, потому что именно он юридически зарегистрировал открытие. После того, как ближайший город Форти Майл на реке Юкон узнал об этом, он опустел в считанные часы — практически все его жители ринулись искать свою «золотую» удачу.

«Золотая лихорадка» привела на запад не только золотоискателей, но и купцов, фермеров и других, и тем самым способствовала строительству почтовых трактов и железных дорог, развитию техники, привлечению инвестиций и развитию экономики в целом.

Первый в мире звуковой цветной мультфильм

В этот день в 1930 году компания Metro-Goldwyn-Mayer выпустила первый в мире цветной звуковой мультфильм под названием Fiddlesticks про лягушонка Флипа. Его создателем стал художник и аниматор Аб Айверкс, работавший до этого с Уолтом Диснеем. Интересно, что все последующие мультфильмы про лягушонка Флипа (всего их было 38) были черно-белыми.

Приказ № 270 о военнослужащих-предателях Родины

16 августа 1941 года, через два месяца после начала Великой Отечественной войны, был издан печально известный Приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия». В нем говорилось, что все советские военнослужащие, сдавшиеся в плен по собственной воле, а также те, кто был захвачен врагом при не зависящих от них обстоятельствах, объявлялись изменниками Родины.

Источник: U.S. Air Force

Рекордный прыжок с парашютом

В этот день в 1960 году капитан Джозеф Уильям Киттингер II в рамках проекта «Эксельсиор» совершил один из самых высоких прыжков с парашютом в истории человечества. Одетый в специальный высотный костюм, он прыгнул из гондолы стратостата, находившегося на высоте 31 300 метров.

Падение длилось 4 минуты и 36 секунд, а максимальная скорость при этом достигла 988 километров в час.

Этот прыжок являлся самым высотным до 2012 года, когда рекорд побил парашютист Феликс Баумгартнер, прыгнувший с высоты 39 километров в рамках проекта Red Bull Stratos.

Основана Международная академия астронавтики (IAA)

В этот же день в том же 1960 году в Стокгольме по решению XI Международного астронавтического конгресса была основана Международная академия астронавтики. В ее задачи входит развитие астронавтики в мирных целях, поддержка ученых, работающих в областях науки и техники, связанных с астронавтикой и проведение программ международного сотрудничества, направленного на расширение аэрокосмических исследований. Сегодня членами академии являются ученые из 80 стран, в том числе и из России.

Крушение скоростного поезда «Аврора»

Запомнился этот день и трагедиями. Одной из них стало крушение в 1988 году скоростного предшественника «Сапсана» — поезда «Аврора». На перегоне Березайка — Поплавенец из-за аварийного состояния путей все 15 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов.

В результате крушения погиб 31 человек, более 100 были ранены.

Авиакатастрофа МАКС-2009

Еще одна трагедия произошла 16 августа в 2009 году. В Подмосковье, во время тренировочного полета перед авиасалоном МАКС-2009, в районе аэродрома Раменское столкнулись и разбились 2 самолета Су-27 эскадрильи «Русские Витязи». В результате катастрофы погиб командир эскадрильи Игорь Ткаченко, три пилота катапультировались.

День памяти Элвиса Пресли

16 августа в городе Мемфисе, штат Теннесси, США, отмечается День памяти Элвиса Пресли. Этот праздник привлекает тысячи поклонников «короля рок-н-ролла», которые съезжаются на неделю мероприятий, посвящённых его наследию. В течение этой недели проходят концерты, где выступают знаменитости и артисты-имитаторы, старающиеся воссоздать образ Элвиса. Также проводятся различные мероприятия, включая трехдневный турнир по каратэ (страсть к каратэ музыканта продолжалась на протяжении всей его жизни). Элвис занимает третье место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone, а его пластинки разошлись тиражом в миллиард копий, что является уникальным достижением.