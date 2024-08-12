Собрать ребенка в школу в Башкирии стало еще дороже

С сентября в Башкирии в школы пойдут около 500 тыс. детей, 50 тыс. из них — в первый класс. Августовские сборы к учебному году для многих родителей не только волнительные, но и затратные. Только комплекты одежды на одного ребенка требуют около 10 тыс. рублей, а сколько еще нужно канцтоваров! Какую сумму нужно отдать, чтобы чадо на линейке выглядело достойно, и как можно сэкономить, рассказывает UFA.AIF.RU.
Дороже, чем везде
В Уфе расходы на сборы ребенка в школу за год выросли на 12% (в 2023 году на 5%). Согласно опросам портала SuperJob, в этом году уфимцы потратят в среднем 12,9 тыс. рублей, тогда как в прошлом — 11,5 тыс., а в 2022-м — 11 тыс. В среднем в мегаполисах расходы выросли на 10%. Каждому 11-му родителю приходится брать кредит или пользоваться кредитной картой.
Судя по ломящимся полкам магазинов и торговых центров, «школьный базар» и ажиотаж вокруг него потеряли свою актуальность. С начал июля тетради можно купить в обычных продуктовых на полках рядом с хитами продаж. При этом простые тетради удивили — зеленые 12-листовые тетради стоят 5−10 ₽, и листочки там снова белые. Последние два года удовольствие писать на белых листах было дорогим удовольствием — от 22 ₽ за штуку.
Для общих тетрадей в зависимости от рисунка на обложке и качества бумаги — можно отдать от 30 до 100 ₽ Предметные тетради для средней школы стоят 50−80 ₽, дневники — от 50 до 300 ₽ (но после 5 класса они не нужны, так как все пользуются электронными). Альбомы, обложки и цветная бумага в цене не сильно изменились. Зато заметно выросли в цене ручки, карандаши и краски — в 2−3 раза!
Что же касается одежды, то на школьных базарах костюм-двойка на мальчика стоит от 6,5 тыс рублей. Сорочки — от 1,5 тыс. рублей, галстуки — от 300 ₽ Водолазки или рубашки поло с длинным рукавом — от 800 ₽ Сарафаны на девочек — от 1,5 тыс., платья — от 2,5 тыс., блузки и водолазки от 1 тыс. рублей. Колготки и банты — от 200 ₽ за пару.
Разброс цен на обувь самый большой. Тут, как говорится, на вкус и цвет. Одни могут найти пару для второй обуви на распродаже за 400 ₽, другие предпочтут «натуральную кожу» в специализированном магазине за 2−2,5 тыс. — и это в среднем.
Рюкзаки также сильно прибавили в цене: в среднем 3,5 тыс. против 2,5 тыс. рублей в прошлом году. При этом заметно увеличился ассортимент: на полках множество современных принтов с авокадо, капибарами, героями мультфильмов и аниме, а также кошечками, собачками, машинами и спортсменами.
В итоге, если вы готовитесь отправить ребенка в 1 класс и собираетесь сразу одевать его с головы до ног, то выйдет около 25 тыс. рублей. На эту сумму можно купить несколько брюк, пару рубашек и водолазки, костюм для мальчиков или пару сарафанов/платьев и столько же блузок для девочек. Плюс жилетки, кардиганы или кофты в цвет формы, спортивный костюм, обувь — на улицу, в школу и для спортивных занятий, а также весь список покупок, который рекомендуют «отработать» в школах (со счетными наборами, веерами и кассами цифр и букв, папками, подставками и др.). Не забудьте также про письменный стол, хорошую лампу и органайзеры для книг и письменных принадлежностей.
Как сэкономить?
Если стоит задача, сделать сборы в школу максимально выгодными, то стоит обращать внимание на акции и рекламу магазинов. Так, одна крупная сеть предлагает собрать полный комплект канцтоваров за 999 ₽ В другой сети магазинов со второй половине августа второй товар из категории «канцтовары» можно взять за 1 ₽ — выгодно, если в семье не один ребенок. Есть и традиционные магазины категории «эконом» («Чижик», «Находка», «Светофор»), где также устраиваются развалы с тетрадями, альбомами, красками и карандашами. И там эти товары намного дешевле, чем в книжных или детских магазинах.
Самые экономные родители, готовя ребенка к школе, сегодня вообще не выходят из дома. Одни предпочитают участвовать в совместных закупках, другие используют маркетплейсы. Маркетплейсы, если вы умеете искать, готовы предложить вам рубашки на мальчика от 500 до 800 ₽, юбки для девочек от 300 ₽, костюмы от 1,5 тыс. Рюкзак вообще можно взять в наборе «5 в одном», где в компании идут сумка для секции, мешок для обуви, пенал и косметичка, за 1,2−1,5 тыс. рублей. Несомненный плюс таких покупок — различные промокоды, постоянные акции и возможность тут же найти такое же, но дешевле. Второй плюс — покупки могут доставить до двери, избавив от пробок на дорогах, очередей на кассах и плохого настроения от шопинга.
Для сравнения, белая водолазка в крупном детском магазине в виде «товара недели» стоит 1199 рублей. Эта же водолазка на маркетплейсе — 380 рублей. Тут уж невольно задумаешься!
Компенсации и льготы
Семья с тремя и более детьми в Башкирии могут получить компенсацию на приобретение школьной формы. Правда, есть нюанс: среднедушевой доход на одного члена семьи должен быть не выше прожиточного минимума, то есть не более 13 340 ₽ При этом дети должны обучаться в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях республики.
Компенсацию за школьную форму может получить один из родителей один раз в два учебных года. Эта сумма равна размеру фактических расходов на покупку формы, но не более 4 489 рублей. По вопросам получения меры поддержки можно обратиться в администрацию учебного заведения или номеру единого контакт-центра: 8−800−100−00−01.
Другие меры поддержки:
- Для школьников и студентов профессиональных колледжей из малоимущих многодетных семей, семей участников СВО организуется бесплатное питание;
- Первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей бесплатно выдадут школьно-письменные принадлежности;
- С 1 сентября школьники из многодетных семей смогут бесплатно пользоваться городским муниципальным транспортом. По информации пресс-службы Минтруда республики, сумма господдержки составит около 1,7 тыс. руб. ежемесячно, деньги перечислят на карту школьника. Компенсироваться будут две поездки в день.