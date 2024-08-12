Собрать ребенка в школу в Башкирии стало еще дороже

В итоге, если вы готовитесь отправить ребенка в 1 класс и собираетесь сразу одевать его с головы до ног, то выйдет около 25 тыс. рублей. На эту сумму можно купить несколько брюк, пару рубашек и водолазки, костюм для мальчиков или пару сарафанов/платьев и столько же блузок для девочек. Плюс жилетки, кардиганы или кофты в цвет формы, спортивный костюм, обувь — на улицу, в школу и для спортивных занятий, а также весь список покупок, который рекомендуют «отработать» в школах (со счетными наборами, веерами и кассами цифр и букв, папками, подставками и др.). Не забудьте также про письменный стол, хорошую лампу и органайзеры для книг и письменных принадлежностей.