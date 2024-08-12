Белгидромет: на текущей неделе в Беларусь вернется теплая летняя погода

«Август не сдается, и на текущей неделе в Беларусь вернется теплая летняя погода. Первая половина текущей рабочей недели стартует с прохлады, напоминающей о приближающейся осени. Так, во вторник и среду воздух ночью остынет до плюс 6−13 градусов, а днем температура воздуха будет находиться в пределах от плюс 19 до плюс 28 градусов. При этом под преобладающим влиянием области повышенного атмосферного давления осадков по республике ожидается немного. Лишь во вторник преимущественно по восточной половине страны и днем в среду местами по крайнему северо-востоку в неустойчивом воздухе пройдут кратковременные дожди, местами с грозами», — рассказали в Белгидромете.
Во вторник, 13 августа, преимущественно по восточной половине республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 7−13 градусов, а днем — плюс 19−25 градусов.
В среду, 14 августа, погода будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по крайнему северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью достигнет плюс 6−11 градусов, а днем — плюс 21−28 градусов.
Однако уже в четверг «репетиция осени» завершится. Воздушные потоки сменят свое направление с северо-западных на юго-западные и в Беларусь вернется солнечная и теплая погода.
Так, 15 августа, погода будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами сгустится слабый туман. Ночью температура будет колебаться от плюс 6 до плюс 13 градусов, а днем — от плюс 22 градусов по северо-востоку до плюс 30 градусов по юго-западу.
По информации синоптиков, в пятницу и в предстоящие выходные в Беларуси температурный фон превысит климатическую норму на 1−5 градуса. Однако, жаркое августовское солнце время от времени будет прикрыто облачными массивами от атмосферных фронтов и неустойчивых воздушных масс, которые обусловят летние дожди в большинстве районов страны. Местами дожди будут сопровождаться грозами, а
В пятницу, 16 августа, местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью будет в пределах от плюс 9 градусов по северо-востоку до плюс 17 градусов по западу, днем — от плюс 22 до плюс 29 градусов, а по югу — от плюс 30 до плюс 32 градусов.
В субботу, 17 августа, ночью местами, а днем на большей части территории республики прогнозируются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Местами грозы, а днем в отдельных районах при грозах усиление ветра порывами 15−20 м/с. Ночью столбики термометра покажут плюс 14−19 градусов, днем — плюс 25−32 градуса, а по югу и юго-востоку местами — до плюс 34 градусов.
В воскресенье, 18 августа, ночью местами, а днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Местами грозы, а днем в отдельных районах при грозах усиление ветра порывами 15−20 м/с. Ночью синоптики обещают плюс 12−19 градусов, а днем — от плюс 22 градусов по северу до плюс 34 градусов по югу и юго-востоку.