Белгидромет: на текущей неделе в Беларусь вернется теплая летняя погода

По информации синоптиков, в пятницу и в предстоящие выходные в Беларуси температурный фон превысит климатическую норму на 1−5 градуса. Однако, жаркое августовское солнце время от времени будет прикрыто облачными массивами от атмосферных фронтов и неустойчивых воздушных масс, которые обусловят летние дожди в большинстве районов страны. Местами дожди будут сопровождаться грозами, а 17—18 августа и усилением ветра до сильного порывистого.

В пятницу, 16 августа, местами по стране пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью будет в пределах от плюс 9 градусов по северо-востоку до плюс 17 градусов по западу, днем — от плюс 22 до плюс 29 градусов, а по югу — от плюс 30 до плюс 32 градусов.