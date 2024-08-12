Похолодание до +8 градусов прогнозируют в Ростовской области

Местами по Ростовской области в ближайшие несколько суток ночная температура воздуха будет опускаться до +6−8 градусов. Об этом предупреждают донские синоптики.
В частности, вечером 12 августа в отдельных территориях региона возможны кратковременные дожди с грозами. После этого ночью температура воздуха в среднем составит от +14 до +19 градусов, местами будет до +8, а в северо-восточных районах до +6. Днем 13 августа прогнозируют +22−27, по югу до +30 градусов.
Примерно такая же погода ожидается и 14 августа. На следующий день, 15 августа, осадков быть не должно, при этом ночная температура воздуха радикально не изменится: обещают от +14 до +19, местами до +8, в северных районах до +6, а днем от +25 до +30 градусов.