Похолодание до +8 градусов прогнозируют в Ростовской области

Примерно такая же погода ожидается и 14 августа. На следующий день, 15 августа, осадков быть не должно, при этом ночная температура воздуха радикально не изменится: обещают от +14 до +19, местами до +8, в северных районах до +6, а днем от +25 до +30 градусов.