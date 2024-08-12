Обход дороги Усолья-Сибирского откроют 18 октября

Кроме того, ремонт на мосту через реку Белую в Усольском районе завершат до 10 сентября, после чего откроют полноценное движение. Дальше будут заниматься усовершенствованием других участков, но это не создаст никаких помех для водителей. На сегодняшний день одну полосу движения уже открыли.