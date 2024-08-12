Обход дороги Усолья-Сибирского откроют 18 октября

Игорь Кобзев встретился с начальником ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николаем Рейнетом и поговорил о строительстве и ремонте участков трасс в регионе. Так, 18 октября 2024 года планируют ввести в пользование обход города Усолья-Сибирского. Протяженность дороги составляет 42 километра. После того, как обход запустят, уже существующую трассу приведут в порядок и передадут муниципалитету. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Подобную схему применят и при запуске обхода поселка Чистые ключи в Шелеховском районе. Движение планируют открыть в конце октября 2024 года. К тому же в планах отремонтировать старую дорогу и проводить там тренировки для велосипедистов.
— Кроме того, обговорили строительство путепровода в обход села Шерагул Тулунского района. Сейчас федеральная трасса проходит через регулируемый железнодорожный переезд. По информации Николая Антсовича, проектные работы уже завершены. Нередко проезжаю по этому участку, там часто скапливаются машины. Рад, что в течение ближайших трех лет здесь появится современный путепровод с четырехполосным двусторонним движением, — рассказал Игорь Кобзев.
Кроме того, ремонт на мосту через реку Белую в Усольском районе завершат до 10 сентября, после чего откроют полноценное движение. Дальше будут заниматься усовершенствованием других участков, но это не создаст никаких помех для водителей. На сегодняшний день одну полосу движения уже открыли.
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