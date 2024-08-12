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В Калининграде закроют движение в районе будущего моста

С 19 августа по 13 сентября 2024 года в Калининграде будет закрыто движение транспорта по ул. Савенко в районе дома № 34 по ул. Марш. Баграмяна и внутриквартальному проезду в районе домов №№ 34, 36 по ул. Ген. Буткова.

Проезд закрывается для обеспечения безопасности дорожного движения при продолжении работ по реконструкции газопровода на объекте «Реконструкция разводного моста через реку Преголя на участке Калининград — Советск Калининградской железной дороги. Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему».

Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схемы объезда, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возложена на подрядную организацию ООО «СвязьМонтажСтрой».