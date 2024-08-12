В Калининграде закроют движение в районе будущего моста

Проезд закрывается для обеспечения безопасности дорожного движения при продолжении работ по реконструкции газопровода на объекте «Реконструкция разводного моста через реку Преголя на участке Калининград — Советск Калининградской железной дороги. Этап 2. Автодорожный мост и подходы к нему».
Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схемы объезда, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возложена на подрядную организацию ООО «СвязьМонтажСтрой».