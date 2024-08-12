В Калининграде закроют движение в районе будущего моста

С 19 августа по 13 сентября 2024 года в Калининграде будет закрыто движение транспорта по ул. Савенко в районе дома № 34 по ул. Марш. Баграмяна и внутриквартальному проезду в районе домов №№ 34, 36 по ул. Ген. Буткова.