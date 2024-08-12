Самарцы останутся без горячей воды на 20 улицах из-за ремонта теплосетей

В Самаре отключат горячую воду в границах 20 улиц из-за ремонта тепловых сетей Самарской ГРЭС. Работы будут проводиться с 12 по 25 августа. Об этом сообщили в энергетической компании.
В этот срок горячее водоснабжение приостановят для жителей, организаций и предприятий в границах улиц Куйбышева, А. Толстого, Венцека, Водников, Ленинградской, Молодогвардейской, Самарской, Садовой, Галактионовской, Рабочей, Красноармейской.
Также в границу отключения горячей воды попадают улицы Чапаевская, Фрунзе, Бр. Коростелевых, Садовая, Маяковская, Волжский проспект, Первомайская, Полевая и Циолковского.
Энергетики просят горожан не ходить рядом с местом ремонта, не оставлять рядом транспортные средства и предупредить детей об опасности игр. Горячую воду обещают включить совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений.