Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане в ближайшие дни сохранятся дожди и грозы

В ближайшие дни Татарстан будет находиться под влиянием циклона. Характер погоды существенно не изменится. Прогнозируют дожди и грозы. Об этом сообщили в Гидромедцентре Татарстана.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 74% 759 мм рт. ст. +23°

Температура ночью ожидается от +9 до +15, в дневные часы — не выше +15..+21. В эти дни температура будет ниже нормы на 3−4.

13 августа в Татарстане будут сильные дожди, в отдельных районах — с грозами. Прогнозируется сильный северо-западный ветер порывами 15−17 м/с.

В течение недели до субботы, 17 августа, в Татарстане сохранится дождливая погода. Интенсивность осадков должна уменьшиться, сильные дожди на территории республики маловероятны.

В Татарстане 12 августа объявили штормовое предупреждение. Сегодня ночью и днем погода на территории республики и Казани ухудшится.