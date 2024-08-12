В Татарстане в ближайшие дни сохранятся дожди и грозы

Температура ночью ожидается от +9 до +15, в дневные часы — не выше +15..+21. В эти дни температура будет ниже нормы на 3−4.
13 августа в Татарстане будут сильные дожди, в отдельных районах — с грозами. Прогнозируется сильный северо-западный ветер порывами 15−17 м/с.
В течение недели до субботы, 17 августа, в Татарстане сохранится дождливая погода. Интенсивность осадков должна уменьшиться, сильные дожди на территории республики маловероятны.
В Татарстане 12 августа объявили штормовое предупреждение. Сегодня ночью и днем погода на территории республики и Казани ухудшится.