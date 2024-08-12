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Женщину со сломанной рукой спасли на Большой Байкальской тропе

Пострадавшую отправили в больницу Иркутска.

Источник: Комсомольская правда

10 августа к МЧСникам поисково-спасательного отряда поступило сообщение о пострадавшем туристе. Женщина при пешем путешествии по Большой Байкальской тропе, скорее всего, сломала ногу и больше не может самостоятельно продолжить путь. Об этом КП-Иркутск сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.

— Спасатели Никольского подразделения нашли женщину в 1,5 км от берега озера Байкал, оказали ей первую помощь. Далее на носилках донесли ее до берега, погрузили на борт катера и в сопровождении двух участников похода доставили в поселок Листвянка. Оттуда пострадавшую отправили больницу Иркутска, — рассказали в пресс-службе отряда.

За день до этого, 9 августа, спасатели помогли женщине, которая отдыхала на базе отдыха Песчаная и сломала руку. Пострадавшую перевезли на базу отряда и передали врачам. Женщина находилась в состоянии средней степени тяжести.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 41-летний железнодорожник из Тайшета перевел мошенникам почти два миллиона рублей.