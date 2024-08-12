Женщину со сломанной рукой спасли на Большой Байкальской тропе

10 августа к МЧСникам поисково-спасательного отряда поступило сообщение о пострадавшем туристе. Женщина при пешем путешествии по Большой Байкальской тропе, скорее всего, сломала ногу и больше не может самостоятельно продолжить путь. Об этом КП-Иркутск сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.