В Омске взлетели цены на авиабилеты и капусту с картошкой

Случилось это главным образом за счет роста стоимости билетов на авиаперевозки экономклассом (подорожали на 42,8%), проездного на общественный транспорт на месяц (+40%), проезда в общественном транспорте (36,6%), роста тарифа на водоотведение (13%) и обращение с ТКО (12,6%).