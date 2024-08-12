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В Омске взлетели цены на авиабилеты и капусту с картошкой

Данные за июль привел Омскстат.

Источник: Комсомольская правда

Омскстат проанализировал динамику цен по состоянию на июль 2024 года. В целом цены в Омске выросли на 1, 9 процента, при этом сильнее всего подорожала сфера услуг.

Случилось это главным образом за счет роста стоимости билетов на авиаперевозки экономклассом (подорожали на 42,8%), проездного на общественный транспорт на месяц (+40%), проезда в общественном транспорте (36,6%), роста тарифа на водоотведение (13%) и обращение с ТКО (12,6%).

Что интересно, значительно подорожала также помывка в общественной бане — на 25, 5%. Из приятных новостей — снизилась цена в купе на поездах дальнего следования.

Вслед за самолетами стремятся ввысь цены на капусту (+38, 1%) и картошку (+ 23,7%). Подешевели сезонные фрукты, свежие огурцы и помидоры, морковь и свекла, вареные колбасы, живая и охлажденная рыба.