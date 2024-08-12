Мирас, Авдей и Рианна вошли в топ самых редких имен новорожденных в Казани

Традиционно в исполкоме рассказали о самых популярных и редких именах, которые давали новорожденным. Так, часто горожане назвали детей Амиром, Артемом, Марком, Эмиром, Аскаром, Тимуром, Робертом, Матвеем, Кирой, Софией и Сафией, Ясминой, Ариной, Мией, Аминой, Евой, Агатой. Наиболее редко мальчики получали имена Арий, Кемран, Кадир, Авдей, Ямиль, Мирас, Яков, Асхат, девочки — Севиль, Залия, Мила и Рианна.