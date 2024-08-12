Как помочь российским университетам и колледжам быть в списке лучших в мировых и отечественных рейтингах

— Репутация среди работодателей является важным показателем в рейтингах университетов, так как она отражает качество подготовки выпускников и их востребованность на рынке труда. Вузы с высокой репутацией среди работодателей обычно имеют сильные связи с индустрией, предлагают программы стажировок и практик, а также активно участвуют в карьерных ярмарках и мероприятиях. Это помогает студентам получить практический опыт и наладить контакты с потенциальными работодателями, что повышает их шансы на успешное трудоустройство после окончания учебы.