Как помочь российским университетам и колледжам быть в списке лучших в мировых и отечественных рейтингах

— Сергей, я знаю, что вы активно занимаетесь вопросами оценки вузов, разрабатывали рейтинг оценки вузов и колледжей. Мы постоянно слышим об оценке, что какой-либо вуз поднялся или опустился в рейтинге. Скажите, для чего они нужны?
— Рейтинги университетов необходимы для оценки и сравнения качества образовательных и научных программ различных вузов. Они помогают студентам и их родителям выбирать учебные заведения, работодателям — находить квалифицированных выпускников, а университетам — улучшать свои программы и привлекать финансирование. Также рейтинги способствуют повышению международной репутации и конкурентоспособности университетов.
— Какие рейтинги вузов самые значимые в мире?
Среди наиболее известных и значимых глобальных рейтингов университетов можно выделить следующие:
1. Academic Ranking of World Universities (ARWU), который ежегодно публикуется с 2003 года Шанхайским университетом (Китай).
2. QS World University Rankings, составляемый с 2004 года британской организацией TSL Education Ltd. совместно с Quacquarelli Symonds и публикуемый в издании The Times Higher Education Supplement.
3. Webometrics, разрабатываемый с 2004 года лабораторией Cybermetrics, исследовательской группой центра информации и документации национального исследовательского совета Испании.
4. Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities (Тайваньский рейтинг), публикуемый с 2007 года советом по оцениванию и аккредитации в сфере высшего образования Тайваня.
Эти мировые рейтинги представляют значительный интерес, так как отражают глобальные предпочтения в сфере образования. В последние годы лидирующие позиции стабильно занимают университеты США и Великобритании, такие как Massachusetts Institute of Technology (MIT), California Institute of Technology, Stanford University, Harvard University и University of Cambridge.
— Какие российские университеты входят в топ-100 мировых рейтингов?
— Их достаточно много, но это в большинстве своем вузы Москвы и Санкт-Петербурга. В последние годы Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет стабильно входят в топ-100 мировых рейтингов. Например, в рейтинге QS World University Rankings 2024 года МГУ занимает 74-е место. Эти университеты известны своими сильными академическими программами, выдающимися преподавателями и значительными научными достижениями. МГУ, например, славится своими исследованиями в области физики, математики и химии, а СПбГУ — в области гуманитарных наук и социальных исследований.
— Сергей, скажите, сильно изменились позиции российских университетов в мировых рейтингах за последние годы?
— Позиции российских университетов в мировых рейтингах постепенно улучшаются. Это связано с увеличением государственного финансирования, развитием международных программ и сотрудничеств, а также с улучшением качества образования и научных исследований. Программы, такие как «5−100», направлены на повышение конкурентоспособности российских университетов на международной арене. В результате, многие университеты смогли улучшить свои позиции и привлечь больше иностранных студентов и преподавателей. Например, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» улучшил свои позиции в рейтинге QS World University Rankings, за последние годы.
— Можете выделить вузы России, которые наиболее активно участвуют в международных научных проектах?
— Наиболее активно участвуют в международных научных проектах Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт (МФТИ) и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Эти университеты имеют сильные научные школы и активно сотрудничают с ведущими мировыми университетами и исследовательскими центрами. Совместные проекты и публикации в международных журналах способствуют повышению их репутации и видимости на глобальной арене.
— В современных условиях какой рейтинг для наших вузов наиболее значим?
Для российских вузов в ближайшие годы одной из основных задач является попадание в мировые рейтинги университетов, такие как QS World University Rankings.
В настоящее время для оценки деятельности университета используются четыре основных критерия: качество научно-исследовательской работы, качество образовательной деятельности, трудоустройство выпускников и международная составляющая (число иностранных студентов и преподавателей). Эти критерии включают шесть индикаторов, которые формируют основу рейтингов:
1. Академическая оценка — 40%
2. Оценка работодателей — 10%
3. Соотношение преподавателей и студентов — 20%
4. Количество цитирований на одного преподавателя — 20%
5. Соотношение иностранных преподавателей к преподавателям-гражданам РФ — 5%
6. Соотношение иностранных студентов к студентам-гражданам РФ — 5%
С каждым годом рейтинг становится все более сложным по сравнению с первым выпуском 2004 года. В процессе подготовки рейтинга опрашиваются более 45 тысяч академических экспертов и более 25 тысяч работодателей, а также аудируются более 2,5 тысяч университетов.
К сожалению, во многих российских вузах мировому уровню соответствует только соотношение преподавателей и студентов, тогда как качество научно-исследовательской деятельности остается низким.
Достичь показателей лидеров мировых рейтингов нашим вузам весьма сложно. Россия продолжает уступать развитым экономикам по производительности труда в три-четыре раза. Основные причины этого следующие:
1. Мировые рейтинги ориентированы на создателей подобных рейтингов, и ключевые показатели лучше всего выполняются именно ими.
2. Научно-исследовательская деятельность составляет более половины рейтинговой оценки. Отечественные журналы, за редким исключением, имеют низкий impact factor и написаны на русском языке, что делает их малоизвестными мировому научному сообществу, использующему английский язык для международной коммуникации.
3. Отток талантливых ученых и педагогов за пределы России из-за низких условий работы и системы материального и морального поощрения по сравнению с зарубежными коллегами.
4. Психологический фактор: многие, особенно молодые, не верят в возможность положительных изменений в России. Коррупция и рвачество в системе образования настолько развиты, что даже громкие разоблачения часто заканчиваются ничем, что подрывает доверие к руководству и власти.
— Какова роль репутации среди работодателей в рейтингах университетов?
— Репутация среди работодателей является важным показателем в рейтингах университетов, так как она отражает качество подготовки выпускников и их востребованность на рынке труда. Вузы с высокой репутацией среди работодателей обычно имеют сильные связи с индустрией, предлагают программы стажировок и практик, а также активно участвуют в карьерных ярмарках и мероприятиях. Это помогает студентам получить практический опыт и наладить контакты с потенциальными работодателями, что повышает их шансы на успешное трудоустройство после окончания учебы.
— Какова роль инноваций и технологий в улучшении позиций университетов?
— Инновации и технологии играют ключевую роль в улучшении позиций университетов. Они способствуют развитию научных исследований, улучшению образовательного процесса и привлечению студентов. Университеты, активно внедряющие инновации, обычно имеют современные лаборатории и исследовательские центры, предлагают программы по новым и перспективным направлениям и активно сотрудничают с индустрией. Это помогает им привлекать талантливых студентов и преподавателей, а также получать финансирование для научных проектов.
Лидерами по внедрению инноваций являются Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт (МФТИ) и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Эти университеты активно развивают научные исследования и внедряют новые технологии в образовательный процесс. МГУ, например, имеет современные лаборатории и исследовательские центры.
— Почему провинциальные вузы занимают низкие места или вообще отсутствуют в рейтингах?
— Провинциальные вузы занимают низкие места в рейтингах из-за многих причин:
Меньшее финансирование: провинциальные вузы получают меньше средств от государства и частных фондов, что ограничивает возможности для развития и привлечения высококвалифицированных преподавателей и ученых.
Отсутствие сильных научных школ: в небольших городах и регионах часто нет крупных научных центров и лабораторий, что затрудняет проведение исследований на высоком уровне и привлечение молодых ученых.
Недостаточная международная интеграция: провинциальные вузы реже участвуют в международных проектах и программах обмена студентами и преподавателями, что ограничивает доступ к мировым научным достижениям и опыту.
В результате провинциальные вузы не могут конкурировать с ведущими университетами страны и мира по качеству образования и исследовательской деятельности.
— Вы один из создателей отечественного рейтинга «Информио», а в чем его особенность?
— Рейтинг «Информио» охватывает образовательные учреждения разных уровней и специализаций. Рейтинг основаны на различных критериях оценки, таких как публикационная и медийная активность, деятельность студентов и преподавателей. И одной из самых значимых особенностей является то, что рейтинг автоматизированный и влияние человеческого фактора минимально.
СПРАВКА КП:
Сергей Сергеевич Шумилин — технический директор «Информио», соавтор-разработчик рейтинговой системы.
Текст: Лариса ЛОСКУТОВА.