Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казаки будут патрулировать берег реки Кубань в Краснодаре

В Краснодаре запустят казачий патруль для поддержания порядка.

Берег реки Кубань в Краснодаре будут патрулировать казаки. Такую меру предприняли власти города для поддержания порядка.

Мэр Краснодара Евгений Наумов подчеркнул необходимость следить за чистотой на местах для отдыха. Он отметил, что на реке Кубань тоже необходим контроль за санитарным состоянием.

«Люди выходят отдохнуть. Но немногие утруждаются вывезти мусор после себя. Давайте наведем порядок и будем повсеместно следить», — призвал глава города.

Ранее сообщалось, что на Кубани степи в долине реки Ея присвоят статус особо охраняемой территории.