Депутат Кирьянов предупредил о рисках деятельности в запрещенных соцсетях

Исаа Ахмед-Аднан через WhatsApp связался с человеком, который пожаловался на его контент. И тот предложил блогеру восстановить его за 3 тыс. американских долларов. Или же блогер мог начать платить ему в месяц 1 тыс. американских долларов или 7 тыс. в год, чтобы автор контента смог защитить себя от подобных жалоб. А для наглядности мошенник прислал скрин, который прояснил ситуацию с удаленным контентом блогера. На нем можно было увидеть, что злоумышленник использует инструмент Meta — Rights Manager. Он создан ИТ-гигантом, чтобы владельцы контента с его помощью могли автоматически идентифицировать нарушающие авторские права публикации для их последующего удаления.