Виниловые пластинки Tiësto и Армина ван Бюрена будут проданы на аукционе

На онлайн-платформе Amplyfied будут выставлены 12-дюймовые пластинки с музыкой в жанре транс. Все вырученные средства пойдут на благотворительность: во Всемирный фонд дикой природы, Детскую исследовательскую больницу Св. Иуды в Нью-Йорке и Лондонский институт исследований рака.