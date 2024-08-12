В Краснодаре из-за аварии без электричества остались больше 25 улиц

В Прикубанском округе краевого центра света нет с 15:50.
Временно оказались обесточены дома на ул. Российской, 1-го Мая, Зоологической, Шаляпина, Кирилла Россинского, Чайковского, Пластуновской, Переяславской, Братьев Черников, Роговской, Дружной, Брюховецкой, Леушковской, Сергиевской, Ирклиевской, Каневской, Екатериновской, Кущевской, Щербиновской, 21 Партсъезда, Дядьковской, Ивановской, 2-ой Российской, Хоперского Полка, а также Гаражный переулок. На месте работает аварийная бригада. у.
Ранее мы сообщали, жители 18 улиц Краснодара остались без света первого августа. Электроэнергии не было с 09:00 до 17:00.