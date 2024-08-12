20-килограмового гиганта выловили в Могилевской области

Точный вес рыбы и место, где удалось выловить трофей, не сообщается. Но размер у нее внушительный — на кадрах видео взрослый мужчина с трудом ее поднимает.



Могилевские рыболовы тоже успели обсудить необычный улов. На вид оценили и вес рыбы — около 20 кг. Они поделились мнением, что поимка такой рыбы на любительскую снасть — это эмоции, которые точно запомнятся на всю жизнь. Ведь такой трофей — настоящая редкость: чем больше рыба, тем она осторожнее себя ведет, и встретить такой экземпляр удается крайне редко. Не каждый профессиональный рыболов может похвастаться таким же трофеем.