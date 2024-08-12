Выпускник иркутского лицея стал одним из участников поездки на Северный полюс

13 августа 2024 года 63 талантливых школьника отправятся из Мурманска к Северному полюсу. Они станут участниками пятой арктической экспедиции «Ледокол знаний». Один из путешественников — выпускник иркутского лицея № 1. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Юноша уже является студентом химического факультета МГУ, так как стал призером в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по химии. 30 июня 2024 года, на губернаторском бале, он получил почетный знак «Золотая медаль “За высокие достижения в обучении” от главы региона Игоря Кобзева.
— Юноша с увлечением рассказывает о своем стремлении заниматься наукой. Именно такие ребята — талантливые и целеустремленные и есть наше будущее. Рад, что у него появилась такая редкая возможность побывать на Северном полюсе в компании таких же увлеченных детей и педагогов, — прокомментировал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.
В 2024 году ледокол «50 лет Победы» примет на борт не только школьников, но и экспертов из 15 стран мира. Большинство зарубежных участников рейса станут первыми в своем государстве, кто добрался до Северного полюса на атомоходе. Во время экспедиции участники смогут послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах, поиграть в различные научные игры и заняться многими другими познавательными вещами. Также они привезут на Северный полюс флаги своих регионов и стран, познакомятся с достижениями и технологиями атомной промышленности. Во время путешествия снимут цикл лекций «Самый северный лекторий» и документальный реалити-сериал.
Плавание пройдет по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. К полюсу участники экспедиции приедут приблизительно 17 августа.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что иностранец хотел незаконно провести в Иркутск трех желтых канареек.