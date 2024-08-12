Выпускник иркутского лицея стал одним из участников поездки на Северный полюс

В 2024 году ледокол «50 лет Победы» примет на борт не только школьников, но и экспертов из 15 стран мира. Большинство зарубежных участников рейса станут первыми в своем государстве, кто добрался до Северного полюса на атомоходе. Во время экспедиции участники смогут послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах, поиграть в различные научные игры и заняться многими другими познавательными вещами. Также они привезут на Северный полюс флаги своих регионов и стран, познакомятся с достижениями и технологиями атомной промышленности. Во время путешествия снимут цикл лекций «Самый северный лекторий» и документальный реалити-сериал.