В Ростовской области ожидают появление саранчи из соседних регионов

В частности, представителей саранчовых находили в июне в Заветинском районе. Там, где были обнаружены личинки стадных видов, сразу же провели обработку. Примерно в то же время на территории Приазовской природно-сельскохозяйственной зоны видели мигрировавшую азиатскую саранчу.