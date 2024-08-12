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В Ростовской области ожидают появление саранчи из соседних регионов

Мароккская и азиатская саранча угрожает Ростовской области, но массового нашествия не будет.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области отметили нестандартные для региона виды саранчи, а также зафиксировали отдельные случаи окрыления вредителя. Об этом рассказали в региональном Россельхозцентре после обследования более 34 тысяч га территорий.

В частности, представителей саранчовых находили в июне в Заветинском районе. Там, где были обнаружены личинки стадных видов, сразу же провели обработку. Примерно в то же время на территории Приазовской природно-сельскохозяйственной зоны видели мигрировавшую азиатскую саранчу.

Специалисты подчеркивают, что в ближайшую неделю массового распространения саранчовых на территории области не прогнозируется, но в период размножения все же возможны случаи миграции активных особей итальянского пруса, мароккской и азиатской перелетной саранчи.